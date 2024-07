A qué famoso Georgina Barbarossa no perdonará nunca más en su vida por lo que le hizo

"Lo único que me llegó es que él había hecho unos juicios. No me hizo ningún juicio. Yo siento que se estaba confundiendo de persona", arrancó diciendo Barbarossa en el aire de América TV. Luego, la conductora precisó: "No voy a hablar de Pepe. Él me hizo debutar en el teatro, llegué y pisé la calle Corrientes y se lo voy a agradecer toda mi vida", señaló. Sin embargo, acto seguido dijo estar dolida y cuando el notero le expresó "Llamalo", ella sentenció: "¿Por qué? Que me llame él".

Cibrián, visiblemente afectado, también hizo referencia a lo sucedido con Georgina Barbarossa, cuando la actriz y conductora expuso en su programa un video donde se puede ver que el ex marido de Pepe le habría sido infiel, lo que los llevó a que también se enfrenten en la justicia por compartir videos íntimos.

"Lo que pasó en su programa fue muy doloroso para mí. Me expuso de una manera que no merezco por dos razones: primero proque no era cierto, y segundo por el amor que nos tenemos con Georgina", expresó el director en sus declaraciones. "A los dos días me llamaron de la producción para ver si quería ir al programa para que me pida disculpas públicamente pero eso a mí no me sirve. Ahora, si ella personalmente me llama, la atiendo y la invito a comer", aclaró Pepito.

Sin embargo, tajante, el actor agregó: "Si ella hoy está haciendo este programa es porque yo le di la oportunidad en 1981, y eso no lo podes olvidar".

Ángel de Brito contó por qué están todos "odiados" en el programa de Georgina Barbarossa

Sin lugar a dudas, en el último tiempo Georgina Barbarossa logró convertirse en la conductora de uno de los ciclos más importantes de las mañanas en la televisión argentina con A La Barbarossa. Su programa que sale por Telefe es el matutino más visto, sin embargo, Ángel de Brito reveló que no todo es color de rosas allí dentro.

Una de las características principales del ciclo es la diversidad temática, ya que pudieron encontrar el equilibrio entre las noticias de actualidad y los análisis de la farándula. Pero para llegar a eso, es necesario tener muchos integrantes, y parecería ser que eso es una de las cosas que le juega en contra al programa.

Como suele ocurrir en los programas donde hay muchos miembros, existen internas que muchas veces no salen a la luz hasta que hay algo que hace que todo explote por los aires. Es el caso de la novedad que expuso Ángel de Brito en sus redes sociales.

En Georgina pusieron nuevas panelistas para reforzar, (Rubinska y natasha) porque Paulo Kablan empezó a ir a Olga y está llegando tarde a lo de Georgina y le dieron un ultimatum: olga o georgina.



El conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), fiel a su estilo con información de primera mano, contó que hay mucho malestar con Paulo Kablan en Kuarzo, la productora que tiene a cargo la producción del ciclo. El segmento en el que el periodista habla de los casos policiales más resonantes es muy esperado por la audiencia, pero cada día cuesta más realizarlo.

Según contó de Brito, el problema surgió cuando Kablan fue convocado por el ciclo de streaming Olga y empezó a descuidar su trabajo en A la Barbarossa. Según contó, el periodista llegó tarde más de una vez al canal, y que desde la productora, le habrían dado un ultimátum para solucionar el tema.

La información que brindo el periodista, decía: "En Georgina pusieron nuevas panelistas para reforzar, (Rubinska y Natasha) porque Paulo Kablan empezó a ir a Olga y está llegando tarde a lo de Georgina y le dieron un ultimátum: Olga o Georgina”.

Sin embargo, para cerrar el mensaje que publicó en su cuenta de X (ex Twitter), contó como reaccionó el periodista policial: “Pidió perdón, pero están re calientes los de KZO".