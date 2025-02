Acusan al dueño de América TV de ser transfóbico con Flor de la V

No es la primera vez que Jorge Rial defiende a Flor de la V por su polémica salida de Intrusos. En diciembre del año pasado, dos meses atrás, el conductor de C5N expuso: "Florencia representaba todo lo que en ese canal no quieren chicos, que es, en este caso ser una mujer trans, tener ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso, bueno por algo están trayendo todo lo que están trayendo".

Embed - JORGE RIAL, SIN FILTRO: destrozó a Susana, la guerra Milei-Lali y la polémica salida de Flor de la V

Para Rial, la salida de Flor de la V responde a los cambios de vientos que se viven en el Grupo América con la llegada a A24 de varias figuras provenientes de La Nación+, entre estos Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Pablo Rossi, entre otros.

La nueva temporada de Intrusos está a la vuelta de la esquina. Los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares regresan a la pantalla de América para conducir el icónico programa de espectáculos y chimentos. El estreno del histórico ciclo tiene fecha y horario: lunes 10 de febrero del 2025 a las 13 horas.

Jorge Rial habló de su posible regreso a Intrusos

En 2025, Intrusos cumple 25 años ininterrumpidos al aire. Para celebrar el aniversario, América TV tentó a Jorge Rial, creador y primer conductor. El canal le ofreció regresar para el programa especial que salió en enero y que finalmente fue conducido por Luis Ventura y Marcela Tauro.

El propio Rial confirmó este dato en diálogo con Puro Show, en la misma nota que reveló detalles de la salida de Florencia de la V de América. "Me llamaron de Intrusos, pero dije que no. ¿Para qué vas a volver con una ex?", reveló el conductor de C5N y Radio 10.

"Ya superé Intrusos y a la vez Intrusos me superó a mí. Yo no necesito al programa y el programa no me necesita a mí", declaró Rial, tajante, descartando de raíz la posibilidad de un retorno a América TV.