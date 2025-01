Acusaron a Romina Manguel de ser la amante de Jorge Lanata, la dura decisión que tomó la periodista

Luego del alboroto que generaron las declaraciones de Elba Marcovecchio , viuda del periodista, en su entrevista a solas con Ángel de Brito para LAM, donde la abogada señaló a Romina Manguel como amante de Jorge Lanata , la periodista no se quedó callada y anunció su contundente decisión respecto a los dichos de Marcovecchio en los medios.

La frase de Elba Marcovecchio sobre el vínculo entre la periodista Romina Manguel y Jorge Lanata: " Jorge me lo contó. Cuando nosotros estábamos casados ella le mandaba mensajes a Jorge particulares…como: ‘Lo que te haría por una cartera Hermes’. Heavy, estábamos casados " afirmó Elba.

Luego de unos días, Manguel brindó una entrevista en Intrusos, América TV, y contó su verdad, a modo de defensa por las acusaciones de Marcovecchio, y remarcó: " Fue desafortunado lo que dijo. Fue con mucha saña. Fue muy dañino. Puso en boca de Jorge cosas que él no puede salir a desmentir o a defender. No solamente dijo que yo fui amante de Jorge, algo que nunca pasó, sino que también dijo que yo cobraba favores sexuales, que había una transacción de carteras con favores sexuales ".

La periodista continuó su descargo respecto a la actitud de la viuda de Jorge Lanata y enfatizó: "creo que le incomoda mi amistad con Fernando Burlando. La relación entre ellos terminó mal".

Qué decisión tomó Romina Manguel ante las polémicas declaraciones de Elba Marcovecchio

Sumado a ello y a modo de cierre reveló que decisión tomó en relación a las declaraciones de la viuda de Lanata, Elba Marcovecchio, "a mis 52 años no me voy a bancar que alguien me venga a decir gato. Voy a hacer lo que creo y estoy convencida que tengo que hacer... Ella es una mujer de derecho y sabe cómo se reparan estas cosas", advirtió la periodista. Seguramente, en próximos días, habrá novedades en este nuevo enfrentamiento mediático que reúne al circulo intimo de Jorge Lanata.