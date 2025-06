Adrián Suar rompió el silencio y se refirió a los rumores de romance con Rocío Robles

Frente a la insistencia periodística, Adrián agregó: “Nos conocemos, la conozco, pero no hay título. Me encantaría tirarles uno, pero no hay”. Cuando le preguntaron si efectivamente estaba en proceso de conocer a Robles, no lo negó: “Sí, sí”.

El productor de Envidiosa no escatimó en elogios al referirse a la periodista: “La quiero mucho. Ella es divina. Es una gran persona, gran periodista deportiva, inteligente”, expresó, confirmando que mantiene una buena relación con Robles, aunque sin ponerle etiqueta.

ADrián Suar 2.jpg Adrián Suar

El actor negó su romance, pero no le creen

Uno de los momentos más distendidos de la charla se dio cuando el cronista Santiago Riva Roy —quien trabajó durante años en eltrece— le hizo una broma diciendo que una amiga suya quería conocerlo. Con simpatía, Suar respondió: “Estoy soltero y bien”, reafirmando que no está formalmente en pareja.

A pesar de su tradicional perfil bajo en temas personales, Adrián Suar no esquivó las preguntas y dejó en claro que, si bien existe una relación cordial con Robles, aún no hay nada confirmado en términos amorosos. “Mi corazón late, pero no estoy de novio. El día que lo esté, les aseguro que se van a enterar”, concluyó.

Mientras tanto, el vínculo entre el empresario y la periodista deportiva sigue generando interés en el mundo del espectáculo, especialmente por la manera en que ambos eligieron mantener el bajo perfil. Aunque no haya título, las señales están, y la puerta parece seguir abierta.