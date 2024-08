Andrea del Boca se suma a Bake Off y hay enojo en las redes

Bake Off saldrá al aire “muy pronto” por la pantalla de Telefe y, en las redes sociales, el canal ya está haciendo la promoción de los famosos que serán parte del reality de pasteleros. Wanda Nara será la conductora en esta oportunidad y la acompañarán Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

En cuanto a los participantes se confirmó la incorporación de la actriz Andrea del Boca que, por primera vez, participará de un reality en la televisión. También serán de la partida: Romina Uhrig, ex integrante Gran Hermano, Nacho Elizalde, de Luzu TV, y Gastón Edul, el periodista que cubrió la Copa América y se lo vinculó con su compañera de trabajo Nati Jota.

Otro nombre que suena es el de Claudia Villafañe, (ganadora de Masterchef Celebrity hace algunos años) y su hija Dalma Maradona. Sin embargo, por el momento, no se confirmó la incorporación de madre e hija en el certamen de pasteleros.

De todos modos, no hay dudas que el nombre que llamó más la atención de los usuarios de redes sociales y fanáticos del programa es el de Andrea del Boca que se alejó de la televisión en 2021 tras haber participado del ciclo Tiempo de pensar (Televisión Pública). En el medio, la histórica actriz acompañó a su hija Anna Chiara en la denuncia por abuso sexual contra su padre, Ricardo Biasotti.

”Ya se me fueron las ganas de mirarlo. Que pasó? Tuvo que trabajar?”, “Qué lastima!!, me encanta el programa pero con esta sra no lo voy a ver. Falta Nancy Duplaa y cartón lleno”, “Actriz y vividora del pueblo argentino les faltó en la presentación”, “cómo arruinar un programa en 3…2…1”, “No queremos más a estos personajes que se llevaron tanta plata del pueblo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la promoción que hizo el programa en Instagram.

Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento del programa, pero las promociones anuncian que será “muy pronto”. Se cree que puedan adelantarlo para evitar la caída del rating de Telefe con el fracaso de Marley y “Survivor: Expedición Robinson”.

Se filtró el nombre de la segunda eliminada de Bake Off

El reality aún no arranca y ya hay filtración de información en las redes sociales. Es que se supo que Florencia Peña iba a ser parte del reality, pero prefirió a último momento bajarse de la competencia para dedicarse a la gira de “Mamma mía” la exitosa obra que protagoniza.

En su lugar, Telefe propuso a Verónica Lozano, la conductor de las tardes del canal, pero trascendió que, por contrato, será la segunda participante eliminada.

Claro que con Peña también iba a suceder lo mismo ya que la actriz había pedido irse en el tercer episodio, pero finalmente decidió no subirse al barco y abandonar antes de comenzar con las grabaciones.