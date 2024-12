Ángel de Brito reveló cuál será el gran cambio que habrá en LAM 2025

Las bajas sensibles que sufrió LAM este 2024

Antes de finalizar el año, Fernanda Iglesias decidió dar un paso al costado en el proyecto liderado por Ángel De Brito, si bien su despedida fue en buenos términos, días después se conocieron detalles de una falta de acuerdo en materia económica-contractual entre la panelista y la producción de LAM. Así se despidió del programa Fernanda Iglesias: "Me voy de Lam. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa. Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. Lam me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a @angeldebritooki por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy", posteó en su instagram la periodista.