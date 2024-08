Ángela Torres sorprendió con un jugado e inesperado cambio de look

La cantante volvió hace poco de su extraordinario viaje por Japón, junto a su novio Rusherking, y lo celebró con un jugado cambio de look.

Ángela Torres ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un drástico cambio de look que ha dejado a todos boquiabiertos. La joven actriz y cantante, conocida por su talento y estilo característico, decidió transformar su imagen después de regresar de un viaje romántico a Japón junto a su novio, Rusherking. Esta vez, la artista optó por un tono de cabello que ha captado la atención de todos: un vibrante anaranjado con reflejos rubios, una elección audaz que refleja su personalidad y el espíritu camaleónico que la caracteriza.

Durante su estadía en Tokio, Ángela y Rusherking ya habían mostrado un primer atisbo de renovación en su estilo, ambos optando por un tono pelirrojo oscuro que compartieron con sus seguidores a través de sus historias en Instagram. Sin embargo, la transformación no terminó allí. Apenas regresó a Buenos Aires, Ángela decidió dar un paso más allá en su cambio de look, acudiendo a un estudio profesional para retocar y perfeccionar su nueva imagen.

Angela Torres 1.jpg El nuevo look de Ángela Torres

Cómo es el cambio de look de Ángela Torres tras su vuelta de Japón

El resultado fue espectacular. Ángela no solo mantuvo el tono pelirrojo que había adoptado en Japón, sino que lo llevó al siguiente nivel al elegir un color más anaranjado, complementado con reflejos rubios dorados en las puntas. Además, decidió agregar unas largas extensiones que le dieron a su melena un largo hasta la cintura, logrando así un look aún más vibrante y luminoso. Satisfecha con el resultado, Ángela no tardó en compartir su nueva imagen con sus seguidores en las redes sociales, donde fue recibida con una avalancha de comentarios positivos.