Antonela Roccuzzo mostró lo peor de viajar a Disney

antonela-roccuzzo.jpg Antonela Roccuzzo llevó a sus hijos a Disney.

El viaje de Antonela Roccuzzo a Disney con sus hijos

La familia se llevó recuerdos de su estadía: Ciro y Thiago eligieron unas gorras con el logo de Marvel y Mateo usó otra con una estampa de Groot. Finalmente Antonela, también quiso llevarse unas para ella, ya que se compró una blanca con la cara de Mickey Mouse y poco después, se calzó una de Minnie, que tenía sus orejitas a los costados.

Todo parecía ser una escapada perfecta, pero a través de sus historias de Instagram mostró el lado B de viajar con niños pequeños durante el verano y sin el padre que la ayudaría con el cuidado de sus hijos. Antonela mostró la intimidad de su día y compartió un breve video de ella vigilando a los pequeños para que no se perdieran entre la multitud de gente.

Sin embargo, de estas imágenes lo que más llamó la atención de sus seguidores es el look con el que apareció en escena: con una gorra en la cabeza y atándose el cabello para poder estar más fresca ante las altas temperaturas de Florida. Además, tenía una mochila repleta de cosas para ella y sus hijos y la cargaba sobre sus hombros.

antonela .jpg Antonela Roccuzzo mostró el lado B de su viaje a Disney.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras ganar su tercer The Best

Lionel Messi hace mucho tiempo dejó en claro que su nombre está en el Olimpo del fútbol. Para muchos el mejor de todos los tiempos, para otros en el top3, pero no hay dudas que se ubica en la historia grande de dicho deporte, y ahora volvió a conseguir otro gran logro con la obtención del premio The Best.

Obtuvo el galardón por tercera vez en su carrera tras 2019 y 2022. El capitán de la Selección Argentina, que venía de ganar su octavo Balón de Oro, no dijo presente en la ceremonia en Londres porque no quiere perderse ningún entrenamiento de la pretemporada en Inter Miami. Tras la noticia, rápidamente le comenzaron a llegar mensajes de felicitaciones de todo el mundo.

Uno de los más especiales se lo dejó su mujer, Antonela Roccuzzo. La esposa del astro argentino compartió el posteo de la FIFA anunciando a Leo como el ganador a sus historias de Instagram y le agregó emojis de una carita emocionada y aplausos, además de arrobar al futbolista de 36 años, que sigue vigente y también integró el once ideal FIFPro.