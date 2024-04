Araceli González se la jugó con un cambio de look y descolocó a Fabián Mazzei

A pesar de que hace tiempo que no trabaja en el mundo de los medios tradicionales, Araceli González se mantiene conectada con sus fanáticos por medio de sus redes sociales para poder interactuar con ellos a diario y así mostrar parte de las novedades de su día a día.

Esta vez, por medio de su cuenta de Instagram, la actriz y conductora decidió compartir un video en donde posó para poder mostrar con detalles el cambio de looks que hizo para poder renovar su imagen y darle la bienvenida al invierno.

image.png

Como era de esperarse, la publicación generó más de 10 mil reacciones de parte de cada uno de sus seguidores, quienes aprovecharon para enviarle mensajes llenos de buenos deseos y elogios por su belleza y su talento como artista. Uno de los mensajes que más llamó la atención de todos fue el de su pareja, Fabián Mazzei, que no tardó en demostrarle su amor: “Bebé, yo duermo con vos a diario, ¿no? Mujer bella y difícil pero que deja huella. Te amo”.

Luego, el actor volvió a comentar para mostrar lo enamorado que está: “Mi bella”, lanzó y fue Connie Ballarini quien también escribió para demostrar el cariño que tiene por la actriz: “Ay esa cara que tenés Dios”. Sin dudas, la madre de Tomás Kirzner, fruto de su relación con Adrián Suar, y de Florencia Torrente, se atreve a cambiar su imagen cada tanto para poder asombrar a sus fanáticos y deslumbrar con la belleza que la caracteriza siempre.

La muerte del papá de Araceli González: así lo despidió la actriz

La actriz y modelo Araceli González sufrió la muerte de su padre a inicios de febrero, lo que le provocó una tristeza profunda que reflejó en su cuenta de Instagram mediante un posteo que porta imágenes de su padre y un extenso texto que estremeció a sus seguidores: “¡Él es mi Papá! Falleció hace 7 días exactamente hoy. Ernesto González, enero fue un mes voraz”, comenzó.

image.png

Y agregó: “Todo fue muy rápido y doloroso. Muchas veces nos cuesta aceptar y no podemos expresar. Es la primera vez que me sentí muda y adormecida. Siempre fui de accionar y liberar. Pero en momentos de mi vida los dolores que atraviesan sin red, atropellan”.

En el contexto de tristeza, Araceli le agradeció a su hermano: “¡Agradezco a mi hermano que pudimos encontrarnos para abordarlo hasta el último día! Peleó con esa enfermedad que si la cura está libérenla porque destruye y nos ata ¡Yo quiero solo decir que no importa cómo se entrega uno en la vida, lo más importante es cómo uno recibe y puede transformar las pequeñas cosas en grandes cosas, los pocos y pequeños recuerdos en obras maestras!”.

“¡Yo te extrañé toda la vida! ¡Te busqué cuánto podía! ¡Hasta de grande la niña quería de vos! ¡Papá me quedó con lo mejor! Con tus silencios, tus ojos mojados, tus expresiones que dejaban entrever que algo quería decir. ¡No todos podemos expresar cada sentimiento, pero si sentía tus ganas de hacerlo! ¡El contador de chistes, el bombón de la familia, el locutor de radio, el amante del tango! Quisiste recuperar el tren en Patricio, lugar donde naciste. ¡Defensor de su pueblo! Alma libre! Ibas en busca de tus propios sueños”, esbozó en su relato.

Y luego culminó: “Volá alto ¡No hay nada que quedó pendiente, yo siempre amé estar a upa, de tu mano o solo mirándote! ¡Me quedo con lo mejor de vos! Me quedo con los recuerdos, el olor a nafta, los fierros, las carreras, el autódromo, el sonido de la radio y esos ojos que no podían ser más hermosos. ¡Celeste cielo! ¡Siempre quise tenerlos! Perdón. Hay algo que quedó pendiente, que me enseñaras a bailar el tango. ¡En la próxima lo hacemos! ¿Quedamos así?! ¡Te amo! ¡Papá!”.