De qué trabajó Fabián Mazzei antes de ser actor

fabian mazzei.jpg Fabián Mazzei habló de su trabajo como taxista.

“Taxista, psicólogo, pero también es por amor a la profesión. Porque yo he trabajado en una fábrica, he trabajado vendiendo sanitarios, pero no te daba el tiempo, la independencia, si hay un casting tengo que ir”, reconoció el actor y agregó con humor: “‘Señor, hoy no voy a venir porque tengo un casting a las dos de la tarde’”.