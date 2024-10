Así está hoy Helena, la hija de Sofía Gala y nieta de Moria Casán

Luego, añadió con emoción: "Feliz año nuevo personal, Helena. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo y estoy tan feliz de poder verte crecer y que me dejes acompañarte. Mi niña cómplice, mi compañera eterna. The world was waiting just for you (El mundo estaba esperando solo por vos)". La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y colegas, quienes no tardaron en destacar la belleza de Helena y enviarle sus felicitaciones por el cumpleaños.

Sofia Gala 2.jpg Helena, la hija de Sofía Gala y nieta de Moria Casán

Los mensajes de cariño para la nieta de Moria Casán

Entre los mensajes se destacaron los de reconocidas actrices como Mercedes Morán, Laura Novoa y Andrea Pietra, quienes dejaron amorosas palabras para la adolescente y su madre. Además, la propia Moria Casán no quiso quedarse atrás y, orgullosa, también dedicó unas tiernas palabras a su nieta. "Dulces 16. Happy rebirth en tu birthday (feliz renacimiento en tu cumpleaños). La perfección existe, te amo, Helena Tuñón", escribió la diva, demostrando su amor incondicional.

El homenaje de Sofía Gala no fue solo una celebración de cumpleaños, sino también una forma de mostrar el estrecho vínculo que mantiene con Helena, luego de años en los que se había hablado de una cierta distancia entre madre e hija. Las recientes muestras de afecto público y la participación de Helena en eventos familiares, como el casamiento de su madre con el automovilista Manu Urcera y la llegada de su hermanito Cruz, parecen haber fortalecido la relación. La adolescente se ha mostrado cercana a su madre en estos momentos especiales, lo cual ha sorprendido a quienes seguían de cerca la vida de la familia.