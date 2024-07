Así está hoy Malena Valenzuela, la hija de María que sufrió un ACV

“Tengo una malformación congénita, en general te explota entre los 15 y los 20 años. Es algo que no podés evitar”, explicó sobre lo que le sucedió cuando tenía tan sólo 19 años. En ese momento, Malena se encontraba cursando el CBC de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. A pesar de lo sucedido, pudo terminar con el ciclo pero sus secuelas no la dejaron seguir.

malena valenzuela 1.jpg María Valenzuela y su hija Malena.

La historia de superación de la hija de María Valenzuela

“Iba a todas las clases, las grababa y, cuando llegaba a casa, mamá me ayudaba a desgrabarlas. En el primer parcial me saqué un ocho y en el segundo un diez. Pero bueno, cuando arranqué la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales me di cuenta de que no podía y la tuve que dejar”, contó sobre el sacrificio que realizó.

“Sufro convulsiones y tengo que tomar tres pastillas por día. Es volver a nacer porque tuve que aprender a hablar porque me afectó lo cognitivo. Yo agradezco todos los días a la vida, a mi mamá y a los médicos que me salvaron la vida”, reveló sobre los problemas de salud que aún padece.

A pesar de sus dificultades, Malena se cambió de carrera y se anotó en Diseño de Interiores, donde pudo concluir sus estudios universitarios. “Al final hice el cambio de carrera y me recibí”, reveló sobre el gran logro que obtuvo, luego del gran esfuerzo que hizo para superarse y salir adelante. Además, dio inicio a un proyecto de concientización llamado Male te cuida.

malena valenzuela 2.jpg Malena, la hija de María Valenzuela.

La forma que Malena Valenzuela encontró de ayudar con su historia

“Quería saber qué era lo que me había pasado. Además de hablar con varios médicos, empecé a investigar por mi cuenta. Hasta que un día me encontré con un titular que decía: ‘Niña estadounidense de 10 años que le salvó la vida a su abuelo por reconocer los síntomas del ACV’. Hice clic y conocí la historia de Sophia Tabors”, contó sobre la historia que la inspiró.

“De forma presencial pude hacerlo solamente una vez en una escuela en Belgrano”, contó sobre su programa de concientización. “Después, la pandemia me obligó a recalcular así que la revista está digitalizada: se puede comprar online través de maletecuidaacv.com.ar y viene de regalo con un cuadernillo de ejercicios”, contó sobre la forma que encontró para ayudar a los interesados, además de los talleres que brinda.