Así fue el viaje de Maru Botana con sus 7 hijos a Italia

maru.png La numerosa familia de Maru Botana.

“Siempre lo pedía cuando pasaba por debajo del puente al pasar el tren. Soñaba con tener muchos hijos, y también con mi cocina, mi locura por cocinar que no tiene limites. Así fue y es, formando un 360 de trabajo y familia, donde trato de superarme todos los días de mi vida”, reconoció Maru en medio de su escapada familiar.

“No soy la mejor, pero soy feliz, felicísima con mi vida de muchísimo trabajo. Amigos y mis hijos, que amo infinito. Son distintos, son fuertes, independientes, y con personalidades tan diferentes que me encanta. Lo son todo en mi vida, me apoyan, me llenan la casa de buenas energías con amigos y bolonqui”, agregó en la publicación que hizo en Instagram, con un video de todos sus hijos y su marido.

Maru Botana mostró todo lo que hizo en Italia con su marido y sus siete hijos

“Me desafían y me enseñan a vivir la vida todos los días, disfrutándola, con lo lindo y lo no tanto. Amo mi familia y no somos la perfecta, pero si la que soñé y la que todos los días me hace vivir al máximo cada minuto de mi vida. Gracias por tanto amor, por tanto, por mostrarme que es mucho más lindo una casa vivida que una casa perfecta”, confesó Maru.

Además, la cocinera compartió un video como resumen, en donde puso todas las fotos de los lugares que visitaron en Italia, incluida la ciudad de Roma, en la que visitaron varias atracciones turísticas, entre ellas, la Fontana Di Trevi y el Coliseo romano. “Hermosa semanita con mis personas favoritas en este mundo. Comimos, disfrutamos, reímos, nadamos y lo pasamos. God”, expresó en otro posteo, muy feliz.

Quién es la famosa cocinera que se quedó con el lugar de Maru Botana en América TV

Luego de varios años apartada de la pantalla chica, Maru Botana planeaba encabezar su propio programa de cocina en la señal de América TV. Luego de recibir la oferta por parte de Marcelo Tinelli, director de programación del canal, las negociaciones con la productora audiovisual del conductor habían prosperado a pasos agigantados.

Sin embargo, en las últimas horas se presentó un inesperado cambio que dejó afuera a la conocida figura de la gastronomía argentina y el programa que iba a encabezar no desembarcará en América TV, sino que irá a otro canal. Pero eso no es todo: como la presentadora se dio de baja del proyecto, se vieron obligados a buscar un reemplazo.

Y es así que dieron con el nombre de Narda Lepes, la famosa chef que ocupará su lugar al frente de la nueva propuesta y hará uso del delantal para enseñar sus mejores recetas a los televidentes. “Aunque Maru estaba muy entusiasmada, hubo varios puntos que no pudieron acordar entre las partes, por lo que ella desistió y se bajó de la propuesta televisiva”, explicaron fuentes cercanas al directorio de América TV.

