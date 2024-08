Ca7riel confesó que recibió "amenazas de muerte" por besar a Wanda Nara en su show

El beso fue el viernes pasado, cuando Ca7riel & Paco Amoroso invitaron a Wanda Nara al escenario del Movistar Arena y se chaparon tras cantar la canción Bad Bitch . Los videos del show no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Al día siguiente, el fundador de la banda Barro contó que recibió amenazas de muerte .

Ca7riel. Wanda Nara (1).jpg

Lali y Wanda Nara fueron sus invitadas de lujo y deslumbraron tanto al público como a los usuarios en las redes sociales. Al día siguiente, Ca7riel hizo un video para sus historias de Instagram y sorprendió a sus seguidores al contar que la participación de la empresaria no fue bien recibida por sus fans del viejo continente.

“¿Qué car... pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster. Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debe ser alguien muy importante”, contó el cantante.

Según indicó, después del show se fueron de after y a la mañana siguiente se despertó con amenazas tanto en inglés como en turco. A pesar de la gravedad del asunto, Ca7riel se lo tomó con humor y compartió un mensaje que decía: “Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de p***, p*** madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto, p*** madre”.

Ca7riel.jpg

“Mando esa porque está en inglés, después hay un montón que están en turco. Entonces, es lo mismo. No hay nada más gratificante que levantar la copa con los pibes, con mis amigos, con mi equipo. Muchas gracias por ir y hacer ese lío”, cerró el artista con orgullo.

Wanda Nara en el recital de Ca7riel y Paco Amoroso

La participación de Wanda fue el broche de oro del espectáculo. Luego de que la dupla de artistas lo dieron todo, la empresaria realizó una misteriosa entrada ante los ojos de los presentes. Con un catsuit negro y grandes anteojos que ocultaban sus rasgos, la animadora causó euforia en el público a la hora de interpretar “Bad Bitch”, el hit que dio inicio a su carrera en la escena musical. Acompañada de los raperos, la animadora lo dio todo con su talento artístico y arrasó con las expectativas de la audiencia, en especial luego de terminar a los besos con los protagonistas de aquella noche.

Embed

“¡Es Wanda fuckin’ Nara!”, lanzaron, sumidos en una gran alegría, luego de la puesta en escena que llevaron a cabo de la mano de la empresaria. Por su parte, Wanda les dedicó un extenso posteo de su experiencia arriba del escenario que obtuvo un gran recibimiento por parte de sus seguidores: “Random de una noche inolvidable donde el talento y la generosidad de dos artistas que van a ser mis nuevos amigos para siempre dio cátedra. Ellos dieron un show épico en Buenos Aires y tuve la fortuna de acompañarlos. Gracias por amar a esta Bad bitch desde antes de conocerla y desde ahora para siempre. Recuerdos imborrables de una noche épica. L@s amo”.