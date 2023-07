Cabito Massa Alcantara se sometió a una operación de transplante de riñón: "Me cambió la vida"

“La operación duró tres horas y yo estuve internado ocho días por una fisura que tuve. No me dolió nada, me dolió más cuando me despegaban las gasas de los pelitos de la pierna. Salí súper agradecido de ahí, mi hermana me ofreció darme su riñón y yo no quise porque era una gran responsabilidad. No sé si su hija o su sobrina lo puede llegar a necesitar, esperé un cadavérico. Es rara la sensación de que tuvo que morir una persona para tener una mejor calidad de vida”, aseguró Cabito.