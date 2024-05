Campi contó cómo nunca por qué se peleó feo con Ricky Martin

martin campi.jpg Martín Campi rememoró la pelea que tuvo con Ricky Martin.

Cómo fue la pelea de Martín Campi con Ricky Martin

“Disimulá, decí que fue hace poco”, le sugirió Mirtha, que confesó que ya conocía la anécdota: “Fue muy feo, ahora que dijiste Jorge me acordé que era con ese personaje”. El comediante contó que la producción de Marcelo Tinelli lo envió para que entrevistara al artista en la discográfica, haciendo ese personaje, con el que hacía reír a los espectadores.

"Arrancaba el año de VideoMatch y me manda Marcelo con José María (Listorti) a hacer un saludo de Ricky Martin a Nueva York. Él estaba grabando ahí”, comenzó diciendo Campi sobre el viaje y reveló que tuvieron que aguardar el llamado del artista: “A mí me encanta Nueva York. Nos encerramos en el hotel. 'Bueno, en 10 minutos llama Ricky’”.

El humorista contó que el cantante no llamaba y él, con José María, se quedaron en el hotel esperando que los contactara. “Y no llamaba Ricky, yo estaba mirando Nueva York por el vidrio. Al otro día ‘llama Ricky’, Nueva York por el vidrio…”, agregó sobre el fastidio que sintió por estar en la Gran Manzana y no salir del hotel.

Por qué Martín Campi se enojó con Ricky Martin

Además, rememoró que tenía un compromiso en Buenos Aires, que no pudo cumplir por esperar a Ricky Martin. “Yo tenía una novia que venía de España, llegaba y le digo a mi mamá 'estoy de novio con una española, andá a buscarla a Ezeiza que yo estoy esperando a Ricky Martin’”, recordó la charla incómoda que tuvo con su madre.

“Al sexto día dice 'sí, los atiendo, vengan a la Sony'. Me pongo de Jorge y veo que él lo agarra al productor, me señala y dice 'no'. Yo lo vi. Viene el productor y me dice 'che, vos no, José María solo'", explicó el comediante sobre la voluntad del artista que no quería que forme parte de la entrevista.

“Yo le digo 'vení Ricky Martin, vení... Hace seis días que estoy acá. Yo no tengo un disco tuyo, yo estoy laburando’. Se envalentonó él también, y nos empezamos a venir al humo y ahí nos separaron. Al final yo no aparecí en la nota. Me ganó Ricky Martin. Menos mal que no boxeamos porque es enorme, es grandote”, cerró.