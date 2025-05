Cande Molfese blanqueó novio nuevo y contó cómo se puso su sobrino

Entonces, comenzó a preguntar si Sofi Martínez y Harry Salvarrey tenían alguien a quien llamar y le dijeron que no. Pero cuando llegó el turno de Cande, una sonrisa tímida la delató. Y llegó la confesión inesperada: "Yo sí. Podría llamar a alguien".

Y acto seguido, la bomba: “¡Estoy de novia!". Nadie se lo esperaba. “¡Nos lo venís escondiendo hace meses!”, le reprocharon con afecto. Andy, entre broma y verdad, reconoció: “Jamás te pedí que no te pongas de novia... pero no me lo contaste”.