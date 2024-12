Cande Molfese es la ganadora de Bake Off Famosos

“Cande. Luchadora y pasional. Hiciste de todo para estar en la final. Que logro inmenso. Te admiro y te felicito”, dijo Christophe Krywonis. “Desde el momento uno te sentí pastelera Cami. Sentí que era tu refugio”, expresó Maru Botana a Cami Homs.

“La ganadora de Bake Off Famosos es Cande Molfese”, anunció Wanda con picos de 15.4 puntos de rating. “Gracias a mis compañeros. Estoy feliz. Gracias a toda la producción y a la gente que está detrás de cámara. Cami me desafiaste muchísimo. Este premio es de las dos. Este grupo me lo llevo para siempre”, dijo la campeona de Bake Off.

Molfese fue la única competidora que no enfrentó repechaje ya que Cami Homs fue eliminada por el jurado y tiempo después regresó en la instancia de repechaje. Sin embargo, el jurado y la propia Cande destacó el desempeño de la modelo que llegó a instancias finales.

Luego de una difícil deliberación, el jurado vuelve con la decisión final La ganadora es... Mirá #BakeOffFamosos en mitelefe.com/vivo y reviví los episodios en @disneyplusla

El premio de Cande Molfese

Wanda Nara anunció el nombre de Cande Molfese como campeona del reality más visto de la televisión argentina. La actriz, bailarina y cantante se llevó una rosa que representa, según reveló Nara, La Paz y el amor por la pastelería tallada a mano por el platero argentino Juan Carlos Pallarols.

Además, la ganadora de la primera edición del reality de famosos se alzó con un premio de 30 millones de pesos.