Cande Molfese reveló que quiere hacer tras separarse de Gastón Soffritti

image.png Cande Molfese habló sobre la separación

Cande Molfese habló sobre su separación de Gastón Soffriti

Cande conversó con el cronista del programa de chimentos, quien en primer lugar le consulto sobre su estado de ánimo tras la separación, a lo que contó: “Y bueno, como una separación. A veces triste, a veces estable y a veces bien”.

Luego, cuando le preguntó acerca de la convivencia, porque habían visto que tras la ruptura siguieron viviendo un tiempo más juntos, dijo: “No, ya se fue Gasti hace una semana más o menos. Hace poquito”.

Candelaria Molfese contó cómo transita su separación con Gastón Sofritti en #SociosDelEspectáculo: "estoy enfocada en mi laburo y saliendo de joda".

Luego, también se expresó cuando le dijeron que la veían media bajoneada: “Obvio, es un duelo, es una separación, no es tan fácil. Pero es una decisión, y hay que bancarse esa decisión que uno toma, y tratar de estar lo mejor posible con una buena contención, amigos, amigas, familia, Almendra mi perrita”.

Acerca de los rumores sobre que la separación se dio porque ella no quería ser madre, lo cual era el deseo de Soffriti, ella contó: “Por ahora seguro que no, a corto plazo seguro que no. En realidad uno nunca sabe, no me cierro a nada, y hoy no la veo… pero todo puede ser, que se yo. Ahora no”.

En ese sentido, agregó sobre su ex novio: “No, cero insistente. Gasti es un tipo muy respetuoso, es lo más, es una gran persona. Pero bueno, si capaz él tenía una convicción y una certeza, y yo no”.

Soffritti.jpg Cande Molfese y Gastón Soffritti

“No es todo tan lineal y tampoco todo lo que se ve en la cámara es lo que pasa en casa. Viste, nosotros veníamos de charlas, procesos, nos queremos mucho, entonces no es una decisión abrupta de la noche a la mañana, son decisiones que se maduran hasta que se pueden llevar a cabo”, agregó sobre la ruptura al poco tiempo de haber hablado de su casamiento.

Por último, también se expresó acerca de que tiene ganas de hacer ahora que está soltera: “La verdad que ahora tengo ganas de estar sola, de ocuparme de mi laburo, de seguir creciendo, de abrir otro Borja, como que estoy conectada con eso. Saliendo de joda que a mí me encanta, salir con mis amigas, tengo 33 años y tengo amigas que lo damos todo, salimos y la pasamos bien, pero no estoy para conocer a alguien”.