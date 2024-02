Cande Tinelli mostró las fotos oficiales de su casamiento con un texto para llorar

“Me llevo a mi almohada una profunda sensación de paz y alegría. En un universo ideal, desearía que todos los días de mi vida sean como anoche. Amo a mi familia con locura. Hoy me costó separarme después de unos días mágicos", le contó a sus fans ya hacia el final de su posteo.

Y concluyó con unas tiernas palabras para su marido: "Te amo mi amor @cotioficial. Me siento muy muy muy feliz. Soy más feliz a tu lado. Te elijo para que sigamos recorriendo esta vida juntos, con la risa, el respeto, y el amor que nos caracteriza. Solo vos y yo sabemos cuánto atravesamos juntos, para hoy estar donde estamos".

"Gracias. Me queda la luna llena de anoche tatuada en el alma. 24-2-2024", fueron sus últimas palabras.

