Carlos Perciavalle y su esposo fueron denunciado por presunto abuso sexual

El joven detalló que durante el viaje, Castilhos, quien conducía el vehículo, mencionó este contacto. Además, afirmó que en el asiento trasero viajaba otra persona llamada Daniel, quien supuestamente le hizo insinuaciones groseras. “Este señor empezó a hablarme al oído, diciéndome: ‘Gordito hoy te partimos... Los pendejos me calientan más’”, relató Tadeo.

Perciavalle 1.jpg Carlos Perciavalle y su esposo

La fuerte denuncia contra Carlos Perciavalle y su esposo

Tadeo también alegó que su celular fue confiscado por Castilhos, quien le dijo: “Dejá el teléfono, pendejo, déjanos curtir el mambo”. En Morón, según su testimonio, Perciavalle compró marihuana y le hizo un comentario sugestivo al vendedor. Posteriormente, Tadeo afirmó que fue manoseado violentamente por Castilhos y que ambos lo amenazaron con dejarlo abandonado si no accedía a sus demandas. Finalmente, fue llevado a un departamento donde los tres hombres se retiraron a una habitación y él a otra, aunque no especificó cómo se marchó del lugar.

En respuesta a estas graves acusaciones, Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos rompieron el silencio a través de una entrevista para el programa A la Tarde (América). Ambos admitieron conocer al joven denunciante, pero negaron rotundamente cualquier conducta inapropiada o abusiva. "Es un invento absoluto. Nadie me llamó para confirmar una noticia así antes de largarla. Todos saben cómo soy", declaró Perciavalle, visiblemente molesto.

Qué dijo el esposo de Carlos Perciavalle

Castilhos, por su parte, dio más detalles sobre su relación con Tadeo. “A Tadeo lo conocimos, trabajó en nuestra casa. Nos ofreció ir a la inauguración de una casa de sushi donde trabajaba. Fuimos y desde ese momento decía que nos iba a conseguir sponsor para nuestro casamiento”, explicó. Castilhos añadió que Tadeo les había conseguido sushi gratis para su compromiso y se ofreció a trabajar para ellos, pero luego se quedó con varios contactos importantes y les pidió dinero.

Además, Castilhos reveló que Tadeo se había quedado a dormir en su casa un par de noches y llevó a un supuesto plomero que confesó haber sido enviado para robarles. "Jimmy, yo no soy plomero, yo vine acá a robarte. Yo vine acá a hacer un trabajo, que me dijo Tadeo, que me debe plata", dijo Castilhos citando al plomero.

Finalmente, Castilhos desestimó la denuncia de abuso sexual, calificando al joven como un "triste y joven estafador" y mencionando que había sido expulsado del departamento que tenía alquilado. "Se va a comer un juicio, nosotros somos inocentes y lo sabe todo el mundo", concluyó Castilhos.