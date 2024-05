Catalina explicó qué le pasa con un compañero de Gran Hermano tras el video besándose

Por un lado, Catalina ha minimizado el incidente durante una charla con Revista GENTE: "Fue una salida de todos compañeros de Gran Hermano... Y simplemente fue eso, un beso con unas copas encima. Simplemente eso". Además, enfatizó que no hay nada serio con Damián: "No estoy con Damián. No estamos saliendo ni nos estamos conociendo... Simplemente somos compañeros de Gran Hermano. Si, se dio ese beso en el boliche nada más. No va a pasar nada más que eso". En cuanto a su vida amorosa, Catalina reveló que su interés está en otra persona: "Yo estoy interesada en otra persona que es conocida, pero no es del medio, ni de la televisión... Todavía no lo conozco personalmente pero sí me interesa conocerlo".