Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico: "No lo voy a permitir"

Defederico compartió imágenes del acto del 9 de julio de sus hijas y expresó: “Siempre estuve hijas desde el lugar que me dejaron estar. Las cosas se acomodaron y con el tiempo entenderán por qué”. Añadió: "Es un día muy feliz para mí y seguramente para ustedes también. Lo vi en sus ojos, en sus palabras y abrazos. Seguiremos haciendo nuestro camino y saltando obstáculos que se interpongan en nosotros, con calma, con paz y con mucha paciencia, que todo siempre llega como el día de hoy. No entra en mi pecho la alegría de poder acompañarlas, siempre quise estar, pero a veces la vida pone un precio, y como dice un viejo amigo, el que tiene precio es barato".

En su mensaje también afirmó: “Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y esta no me la saca nadie porque me han ensuciado muchísimo. También la peleé y me la merezco por las noches que las lloré, por los días que los sufrí de no poder estar, por la salud mental que me llevó este tiempo. Pero hoy estoy orgulloso de ustedes por aguantar y de mí mismo también. Son lo mejor de mi vida las tres y siempre estaré agradecido de ser su papá”.

La respuesta de Cinthia Fernández no se hizo esperar: “Si hay algo que yo no voy a permitir es que a mí me digan que yo les puse precio a mis hijas. Qué pena que, habiendo terminado un conflicto, siga. Otro infeliz que no puede soltar la vida”. “Escuchá, ya que tenés mucho tiempo en redes para ocuparte de mi vida, ¿no conocés la palabra paternidad? ¿No podés llevarlas a hacer algún plan algún día que no sea la fantástica idea de jugar a la Play en tu casa?”, agregó.

“Papá de Instagram, empezá a ocuparte de ellas y no tanto de mi vida. ¿Qué precio le pusiste vos a las nenas? ¿O no te acordás la suma en dólares que me pediste para la firma del acuerdo? Empezá a cumplir porque vas a volver a tener problemas. Yo tengo que laburar y vos andás hace 11 años de vacaciones”. También publicó el video que le envió junto con ese mensaje, en el cual expresaba: “El otro día hablaste muy mal de mí delante de mis hijas.Me dijeron que me estabas insultando de arriba abajo ante la presencia de ellas”.

La panelista concluyó con un contundente mensaje: “Se terminó el conflicto de los alimentos. Ahora vas a tener un conflicto por daño psicológico contra las nenas. ¿Por qué no te ubicás? Jamás en la vida hablé mal de vos delante de ellas. Provocaste que tu hija, con la que casi no tenés relación, se quiera ir de tu casa. No sabés construir, lo único que hacés es destruir. Ocupate de empezar a aprender a ser ubicado y a cumplir un rol que se llama paternidad”.