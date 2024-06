Cómo es la fiesta que Luciana Salazar le prepara a su hija Matilda por terminar el colegio

La pequeña se maneja con una estructura diferente a la tradicional en Argentina. Es por eso que el fin de ciclo será durante esta semana. “El 15 de junio egresa de preescolar y estamos las dos, súper emocionadas. Matilda empezó preescolar el año pasado y, como va a un colegio americano (el Lincoln), egresa recién en junio de este año", explicó la modelo con respecto al particular calendario académico con el que se organiza su hija.

Luciana Salazar.jpg Luciana Salazar y Matilda

Respecto a qué tiene pensado para ese gran día, comentó: “No habrá una gran fiesta de egresados pero sí la celebración habitual de Lincoln y ya me avisaron que también hay una muestra de música".

En esa misma charla, Luciana indicó: “La llego a sacar a Matilda de ese colegio y me mata. Lo ama con toda su alma. Es más, en un momento me puse a ver la posibilidad de mudarnos nuevamente a Nordelta y lo primero que averigüé es si el micro escolar llegaba hasta allá. Pero bueno al final la decisión fue quedarnos en Capital Federal. En cuanto a la logística de Matilda para ir al colegio no será muy diferente a la que tuvimos hasta hoy: ella se maneja con el transporte escolar del Lincoln”.

Cinthia Fernández enfureció contra Luciana Salazar por pagar 1500 dólares de cuota de colegio de Matilda

Fiel a su polémico estilo, la panelista Cinthia Fernández criticó duramente a Luciana Salazar por la supuesta cuota millonaria que la rubia pagaría por el colegio privado de su hija Matilda.

cinthia-fernandez-y-luciana-salazar-1454918.jpg

A través de su cuenta de Twitter, Cinthia lanzó un durísimo mensaje contra Luli. “¿Cómo paga el colegio de la nena Lucianita Salazar?”, comenzó preguntándose. En ese sentido, siguió: “El colegio vale 1500 dólares según me informaron”.

“Si mi fuente no se equivoca, ¿cómo hace una desempleada como ella para mantener eso? Quiero la receta”, arremetió duramente contra Salazar. ¡Muy Picante!.

Recordemos que esta no fue la única vez que la panelista arremetió de esa manera contra la economía de la modelo. También cuestionó en el pasado el hecho de que haya viajado a Qatar a mirar el Mundial donde se consagró la Argentina. También cuestionó el alquiler de $9.000 dólares que paga en el lugar dónde vive junto a Matilda. A pesar de las fuertes críticas, la modelo no ha salido a responder.