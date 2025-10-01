Cómo está hoy Thiago, el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez, que cumplió 15 años

Thiago , el hijo menor de Nazarena Vélez , cumplió 15 años. ¿Cómo está hoy y qué dijo la actriz en un momento tan especial?

En 2010, Nazarena Vélez atravesaba un presente idílico junto al empresario Fabián Rodríguez. Fruto de esa relación, nació Thiago “Titi” Rodríguez , el hijo menor de la actriz . ¿Cómo está hoy Thiago ? Por lo pronto, acaba de soplar las quince velitas y su mamá se babeó sin tapujos en las redes sociales…

Además de Thiago , Nazarena Vélez es madre de Barbie Vélez y Gonzalo "Chyno" Agostini y abuela de Salvador, hijo de Barbie. Cabe recordar que Fabián –el papá de Titi - se quitó la vida en 2014, dejando una profunda huella en la vida de la actriz .

Nazarena Vélez celebró los 15 años de su hijo Thiago y se mostró junto a él en las redes sociales: “Mi bebé cumplió 15. Titi, sos uno de los grandes motores de mi vida. Amoroso, dulce y educado. Estoy orgullosa del hombre increíble en el que te estás convirtiendo. Te amo hijito, juntos siempre”, posteó la actriz en su cuenta de Instagram.

Luego de la publicación de Nazarena, llegaron inmediatamente muchos comentarios cariñosos de colegas, amigos y seguidores que acompañaron a la artista en este momento especial. Thiago siempre se mostró activo en las redes sociales de su mamá: en más de una ocasión exhibió su talento en la cocina, un hobby que Nazarena Vélez no dudó en mostrar a cada uno de sus seguidores.

Nazarena Velez.jpg Nazarena Vélez y su hijo Thiago

Es notorio el parecido entre Nazarena y Thiago. Y es que ambos comparten el mismo color de ojos y cabello. Además, también tienen en común una energía y carisma que puede apreciarse en cada una de las publicaciones que Nazarena realiza.

En 2024, Nazarena Vélez recordó el duro momento que le tocó vivir cuando ocurrió la trágica muerte de Fabián Rodríguez, el papá de Thiago: “No me lo esperaba, fue muy doloroso. Más allá de lo doloroso de quedar viuda, que se te muera el hombre que vos amás de esa manera es torturante. No es que le agarró un paro cardíaco. La persona que vos amás decide suicidarse y vos nunca te diste cuenta de que eso podía pasar”.

"Estoy orgullosa del hombre increíble en el que te estás convirtiendo. Te amo hijito, juntos siempre", expresó la actriz.

Desde hace seis años, Nazarena Vélez está en pareja con el actor Santiago Caamaño, quien recientemente trabajó en la serie En el barro, que se estrenó en la pantalla de Netflix. Caamaño interpreta en la ficción a Rubén, un violento guardia cárcel. Y Nazarena elogió el trabajo de Santiago: “Estoy muy orgullosa. Sos un genio. La rompés toda. Venís laburando hace tantos, tantos años, pero así todo esto recién empieza. Empieza lo mejor para vos. Te amo. Contá cómo fue mi reacción el día que vimos la serie, que vimos eso, justo esos dos capítulos juntos. Contá cómo fue mi reacción y después mándenme a terapia”, broméo.

Por su parte, el actor también se refirió a Nazarena –quien actualmente trabaja en el programa LAM-: “Naza es hermosa. La amo con todo mi corazón, me acompaña en todo, me ayuda en todo, cree en mí y eso no tiene precio. Somos un gran equipo”.