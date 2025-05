Nazarena Vélez contó por qué no va más al cementerio a ver a su ex

Cabe recordar que fue un lunes 24 de marzo de 2014, cuando Rodríguez fue encontrado muerto en el piso 23 donde funcionaba la productora Jaz, en Palermo. Fabián estaba en pareja con Nazarena desde 2009, un año después nació Thiago y en 2012 dieron el sí y se convirtieron en marido y mujer. Desde ese momento, la exangelita de LAM siempre recordó a Rodríguez como un gran padre y con mucho amor, y su paso por el programa de Mirtha no fue la excepción.

“No quiero que te vayas sin hacerte una pregunta: ¿Es cierto que Thiago, tu hijo, te pide que lo lleves al cementerio?”, le preguntó Legrand sin vueltas a Vélez luego de un corte y sobre el final del programa. Lejos de evadir la pregunta, la productora teatral se puso seria y no solo respondió la consulta - “Sí, claro. Tiene 14 años Titi”, explicó- sino que, además, compartió algunos detalles de lo que fue uno de los momentos más duros de su vida.

Nazarena Vélez se sinceró con Mirtha Legrand con respecto a las visitas de su hijo Thiago a la tumba de su papá, Fabián Rodriguez: “Sí, lo visita”, expresó. Además, agregó: “Me pedía ir cuando era más chico; después no quiso que lo llevara porque me veía llorar mucho y no le daba lugar a él. Lo entendí tarde, lamentablemente, pero ahora vamos cada vez que quiere”.

Cómo es “Titi” el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez

Fabián Rodríguez y Nazarena Vélez junto su hijo Thiago.

Vélez dejó en claro que su hijo tiene los mejores recuerdos de su padre porque son motivados por ella. “Lo recuerda con mucho amor, yo le hablo muy bien de su papá porque fue un gran hombre”, sentenció.

Finalmente, comentó que Thiago, el menor de sus hijos ya tiene 14 años y que es muy independiente. “Es un adolescente que quiere que lo deje solo, es un sol de persona, es amoroso y es un nene feliz. Eso me llena el alma. Durante el verano trabajó con nosotros porque quería ganarse unos manguitos”, expresó.