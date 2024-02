Cómo está hoy y a qué país de Europa se mudó Pipo Pescador

Pipo, a sus 77 años, vive ahora en una casa de cuatro pisos junto a su hija, yerno y nieto, bajo el concepto de "juntos, pero no amontonados". La elección de Eberbach no fue casualidad. En 2015, después de ver varias propiedades alemanas, el trovador argentino tuvo un flechazo con esta pequeña ciudad a 30 kilómetros de Heidelberg. Su hogar se sostiene al abrigo de una montaña, en un entorno que combina construcciones de piedra, abadías y castillos, junto al apacible río Neckar.

Pipo PEscador 2.jpg

Desde la distancia, Pipo reflexiona sobre su pasado argentino y el significado de la patria: "Yo no creo en el pasado como algo vivo. Uno se tiene que atrever a dejarlo totalmente, pero no enojado. El pasado quedó en Argentina. Aquí no me conoce absolutamente nadie y eso quería probar." Su nueva identidad alemana le ha traído sorpresas inesperadas, como descubrir que el nombre de su ciudad natal, Gualeguaychú, tiene una conexión inusual con Eberbach: "Eberbach quiere decir 'río de los jabalíes'. ¿Cómo entendés estas casualidades?"

El recuerdo de Pipo Pescador de su pasado en la Argentina

A pesar de la tranquilidad y las comodidades de su vida actual, Pipo no olvida sus raíces musicales. Cinco acordeones y su museo personal de cartas de admiradores de los setenta fueron parte de las ocho valijas que llevó consigo a Europa. La música sigue siendo una parte integral de su retiro, donde ahora es conocido como Enrique, su nombre alemán.

El trovador argentino, que durante años fue el payaso entrañable de la televisión y el teatro, encontró en Alemania un refugio donde la perfección del sistema y la seguridad cotidiana coexisten con la belleza del entorno y la conexión con sus orígenes familiares.