Como nunca, Iván de Pineda habló sobre sus ganas de ser papá

Aunque Iván ha procurado mantener un hermetismo alrededor de su esfera privada, no ha escatimado en expresar su profunda admiración por Luz y en destacar el respaldo incondicional que ha encontrado en ella.

Si bien han compartido su hogar desde 2016, el conductor ha explicado las razones detrás de su elección de no pasar por el altar para oficializar su unión. En sus palabras, "Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino. Está buenísima la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado", expresó en conversación con Clarín hace un tiempo.

Iván de Pineda padre 2.jpg

Otro asunto que ha sido tema recurrente en sus entrevistas es el de la paternidad. Cuando se le ha cuestionado sobre si ha considerado la posibilidad de ser padre, Iván no ha ocultado sus anhelos. "Sí, no soy de esas personas que digo que no. No me cierro, al contrario. Pero sí me acomodo al tiempo y espacio de lo que me toca atravesar en determinados momentos. Entonces trato de hacer las cosas bien y pensar en ese tiempo y espacio. Pero no, no descarto".

La paternidad, en su visión, es un anhelo latente. "Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre. Con Luz dejamos que las cosas se acomoden, sin forzar situaciones. Me imagino y lo veo porque estoy rodeado de casos, que elegirse y poner una firma es un pasito más. Y después, tener chicos, sería espectacular. Ya me va a tocar", aseguró en una entrevista.