Cómo se puso Ángel de Brito cuando le hablaron de sus "inmerecidas" vacaciones

Ángel de Brito interactuó con sus seguidores en instagram

Ángel se encuentra descansado en la Patagonia, haciendo base en Bariloche. Durante estos días, lo reemplazó en el programa de América TV Mariana Fabbiani excepto el viernes 4, que estuvo al mando Marcela Feudale.

Por otro lado, le preguntaron si le gustaría hacer otro tipo de programa, salir del estilo de LAM, y no dudó en contar su deseo. “¿Te gustaría hacer otro rubro que no sea el chimento? Sin desmerecer, considero que no tenés techo”. Ante esto, no dudó: “Conducir un reality”.