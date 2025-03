El inesperado problema de salud que sufrió Ángel De Brito

El conductor fue noticia en las últimas horas por un problema de salud y no estuvo en LAM como conductor.

El reconocido conductor Ángel De Brito atraviesa días agitados, no solo por el ritmo frenético que impone la televisión en vivo, sino también por un inesperado problema de salud que lo obligó a ausentarse de LAM, el ciclo que lidera cada noche por la pantalla de América TV. El martes 25 de marzo, los seguidores del programa se encontraron con una sorpresa: De Brito no estaba al aire, y rápidamente comenzaron las especulaciones. ¿La razón? Una combinación entre el superclásico sudamericano Argentina-Brasil y una severa disfonía que lo dejó casi sin voz.

“Hoy no hago #LAM por el partido. Nos vemos mañana por @AméricaTV”, escribió Ángel en su cuenta de X (ex Twitter), en lo que pareció en principio una decisión estratégica de programación. Es que ese martes, la Selección Argentina se jugaba mucho ante su histórico rival y finalmente terminó goleando por 4-1, lo que le permitió sellar la clasificación anticipada al Mundial 2026. América TV optó por reducir la duración del programa, priorizando el partido como contenido central de la noche.

Sin embargo, al día siguiente, ya con su regreso al estudio —aunque visiblemente afectado en su tono de voz—, De Brito reveló que la verdadera razón de su ausencia no fue solamente la competencia futbolera. “Muy lindo el programa de ayer. Estoy casi sin voz, por eso no vine al programa de ayer. Si sigo igual también falto mañana”, advirtió al aire, dejando en claro que su estado de salud fue determinante para evitar el desgaste vocal.

La situación sorprendió no solo al equipo de LAM, sino también a sus miles de televidentes, que rápidamente manifestaron su descontento en redes sociales. "Bueno. Por lo menos hubieran buscado una reemplazante que estuviera a la altura", publicó un usuario. Otro comentó: "No vale la pena ver LAM si no va Ángel". Y los mensajes se multiplicaron, evidenciando el peso de De Brito como figura central del ciclo.

Angel 2.jpg Ángel de Brito

Quién condujo LAM cuando no estaba Ángel de Brito

En su ausencia, la producción enfrentó el desafío de mantener la esencia del programa. Como reemplazo, Marixa Balli tomó el mando de la conducción. Lo curioso fue la química que mostró con Ximena Capristo, figura con la que mantenía una enemistad mediática desde hacía más de una década. La buena sintonía entre ambas sorprendió a todos, incluido el propio De Brito, que no dudó en destacar el hecho en pantalla.

“Me sorprendió verlas tan bien juntas. Hace más de 10 años que se tiran con todo en televisión”, dijo con humor el conductor, quien agradeció a Marixa por haberse puesto al hombro el programa en una noche compleja. La ausencia de Yanina Latorre, habitual suplente, por compromisos con Sálvese quien pueda, obligó a improvisar con una dupla inesperada que, al final, terminó rindiendo.

Si bien Ángel De Brito regresó este miércoles, su estado de salud sigue siendo motivo de atención. La pérdida de voz, que suele estar vinculada a casos de laringitis o uso excesivo de las cuerdas vocales, podría obligarlo a tomarse nuevos días de reposo si no mejora en las próximas horas.