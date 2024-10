Cómo se puso Susana Giménez cuando Flor Jazmín Peña le contó que salía con mujeres

“¿Y estaban libres ustedes dos?”, quiso saber la conductora sobre el momento en que ambos se conocieron. “Ella salía con chicas, Su”, lanzó él y al instante se dio cuenta de la reacción de la Diva. “¡Mirá la cara, la cara!”, gritó Nico. “Susana en la vida hay que probar, vos viste cómo es esto”, acotó Flor. “No, está bien. Me quedé muda”, expresó Giménez mientras sus palabras se entrecortaban por no saber qué decir.

“Ella estaba de novia con una chica cuando la conocí”, volvió a contar Occhiato. “Ah... Qué moderna. Yo estoy out totalmente. Me sorprende toda esa cosa”, sumó la conductora para explicar que está “fuera” de tema. Y luego continuó: “Desde que me fui hay palabras nuevas, yo no entiendo nada. Viene Luisito Cella y me dice ‘random’, ‘spin off’ o ‘shippeo’. Es como un idioma nuevo, rarísimo”, expresó Susana.