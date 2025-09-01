Cómo sigue la salud de Martín Ortega, internado en una clínica de salud mental

Por primera vez desde su internación, Palito Ortega habló sobre la salud de su hijo con los medios.

Hace unos meses se conoció la noticia de la internación de Martín Ortega por decisión de su familia en una clínica de cuidados psiquiátricos. Lo cierto es que por primera vez quien se refirió a este tema de manera pública fue su padre, el famoso cantante Palito Ortega .

El artista, en una nota para el programa Infama junto a su amigo Juan Alberto Mateyko, contó cómo se encuentra su hijo a cuatro meses de la internación y explicó que ya cuenta con salidas transitorias para visitar a la familia. "Yo le pregunto respetuosamente a él y a Evangelina (Salazar), no soy un invasor. Y lo único que te puedo decir es que está fantásticamente bien y no me corresponde a mí decirlo", dijo el Muñeco sobre la situación que vive Palito con su hijo y de qué manera trata de no meterse en un tema tan privado de la familia de su amigo.

Luego, el cantante explicó cómo se encuentra Martín Ortega y con mucha entereza remarcó: "Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones siempre con el mismo amor. A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa", explicó el artista de 84 años. Y destacó sobre Martín Ortega: "Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda".

image

"Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto", reflexionó sobre el final Palito Ortega.

Evangelina Salazar y Palito Ortega tienen seis hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. Todos ellos se dedican a la industria del entretenimiento. Martín Ortega es el hijo mayor del matrimonio y siempre eligió mantenerse lejos del mundo mediático, se mantuvo trabajando desde hace años como asesor artístico en la productora Underground de su hermano Sebastián Ortega.

La palabra de Julieta Ortega sobre la internación de su hermano

Julieta Ortega contó quien tomó la determinación de la internación de su hermano Martín Ortega en una clínica psiquiátrica y qué le dijo él la última vez que lo visitó. En charla con el ciclo Implacables, la actriz reveló cómo encontró a su hermano cuando lo visitó durante la internación en la clínica psiquiátrica y la frase que le dijo él y que la conmovió.

image

“Está mucho mejor, estuve con él y estaba muy bien. Está agradecido, necesitaba que pase esto, se está recuperando. Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor… la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia. Es algo que muchas veces tiene que pasar”, explicó Julieta.

Y ante este particular momento que vive la familia solicitó: “La Ley de Salud Mental en Argentina debe ser realmente revisada, hay que tener en cuenta que en general, un adicto no tiene voluntad. Esperar que alguien por su propia voluntad se interne, es muchísimo”.

“Martín es genial, fue muy manso en ese sentido, es una persona tan inteligente, tan hermosa, buena persona, cooperó desde el primer momento", continuó la actriz remarcando la buena predisposición de su hermano para recuperarse.

image

Y sobre el final contó qué le confesó él cuando lo visitó en medio de su internación: "Me dijo una cosa muy linda cuando lo visité la semana pasada, ‘lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto’, me dijo. Fue un alivio. Tenes que poder salvar a un familiar”.