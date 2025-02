Cuál es el matrimonio de famosos que decidió abrir la pareja

“Entonces, no solo me echaste del cuarto porque supuestamente ronco, sino que ahora también querés abrir la pareja”, se lo escucha razonar al productor mientras mira fijamente a su mujer. “Sí, está bueno probar... Siento que nos gustan otras cosas”, le respondió Paula. “Pero una cosa es dormir en cuartos separados de vez en cuando y otra muy distinta es abrir la pareja...”, se sorprendió él al enunciar el planteo que le habría hecho la modelo.

“Bueno, mi amor, abrir la pareja, nuevas emociones, nuevas aventuras, nuevas historias... Nos va a hacer bien”, razonó ella al argumentar su punto. “Yo creo que te estás yendo al pasto”, opinó él. “Que vos no quieras, está bien. Pero está bueno que cada uno pueda hacer la suya, elegir lo que quiera”, insistió Chaves. “Y yo quiero que quede registrado que no estoy de acuerdo”, se mantuvo firme Alfonso.

“Bueno, mi amor, pero va a renovar nuestro vínculo. Vas a ver, tenés que soltar un poco, relajá”, le dijo ella. “Me dejás sin palabras”, siguió él. “Hagamos algo: probemos un tiempo. Si no funciona, volvemos a estar todo el tiempo juntos. De hecho, podemos volver a dormir en nuestro cuarto”, le propuso Paula. Y finalmente, Pedro pareció acceder: “Eso me gusta, eso me gusta”. Ahí, ambos decidieron sellar el pacto con un apretón de manos y un largo pico.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios incrédulos sobre la situación, muchos de ellos pidiéndole a Paula que recapacite en su idea. Otros, en tanto, especulan que en realidad es una puesta de escena para un contenido publicitario que en los próximos días se revelará.

Los videos de Paula Chaves

Pese a las conjeturas, cabe recordar que en noviembre Paula Chaves había publicado un video similar para contar la drástica decisión que tomaron sobre su matrimonio. Tras varias sesiones de terapia y luego de afrontar momentos de crisis, la pareja optó por no volver a compartir la cama y empezar a dormir en cuartos separados. La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales donde publicaron un video en tono humorístico, pero que no ocultó la trascendencia del cambio en su convivencia diaria.

La modelo y el productor aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre cómo pequeños ajustes en sus rutinas podrían fortalecer su relación, aún después de una década de unión. “Vamos a vivir en cuartos separados”, anunció Pedro con un tono entre serio y divertido. Acto seguido, comenzó un debate sobre los ronquidos del productor, que, según Paula, son la causa principal del cambio. “Ya se decidió porque supuestamente ronco”, comentó Alfonso, a lo que Chaves respondió contundente: “Te grabé”.

Pedro, no del todo convencido, expresó su molestia: “No vas a conocer mi cuarto”, mientras Paula defendía la medida como un paso positivo para mejorar la convivencia: “Nos vamos a llevar mucho mejor. ¿Por qué empezamos a tomar en dos mates?”, aseguró con confianza. Pedro respondió con un simple “Porque tardás mucho”, lo que dio pie a una nueva reflexión de su esposa: “¿Y estamos mal por eso? No, estamos re bien, compartimos un termo”.

Al cerrar la charla, Paula resumió su filosofía sobre el casamiento: “El matrimonio tiene que ser así. Busquemos la forma, no te estructures. Si nosotros la pasamos bien, nos reímos, nos divertimos”, destacó. Sin embargo, Pedro insistió en su postura de preferir compartir la cama, haciendo referencia a la canción Me va a extrañar de Ricardo Montaner: “Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. ¿Ves? Están los dos juntos en un cuarto”, concluyó, dejando en claro su deseo de mantener esa cercanía.