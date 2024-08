Cuál es el súper trabajo que rechazó Ángel de Brito

“A mí me lo ofrecieron, pero no”, contó y Nazarena Vélez le preguntó el motivo, y le contestó: “Porque va a estar después que nosotros, pegadito. Arranca a las 22”. Luego de eso que no se va a grabar en los estudios cercanos a LAM, tendría que recorrer una gran distancia.

Angel.jpg Ángel de Brito

El año pasado lo hizo con LAM y el Bailando, del barrio de Palermo a Martínez, pero esta vez no quiere saber nada. Naza le consultó si irá grabado, Ángel respondió afirmativamente, pero la idea no es contarlo para crear un falso vivo, de Brito soltó: “Me dijeron ‘podemos grabar’, pero no, todos los días no”. “¿Cómo hago? Tengo Bondi al mediodía, grabar a la tarde y venir acá, con ustedes…”, soltó. Quisieron saber si es un conductor caro, y dijo que no hay plata, que Marcelo no tiene para contratarlo a él.

Pasando al formato, serán 80 programas, de mediado de septiembre hasta diciembre. Marcelo Polino y Moria Casán son dos de los jurados ya confirmados. Además, esta vez no habrá dupla. Se busca un conductor, sin compañía femenina, como en otras oportunidades, como en su caso, que en pandemia conduzco con Laurita Fernández.

Ángel de Brito confirma la separación de una querida periodista

El periodista de espectáculos Ángel de Brito fue el encargado en ofrecer en su programa televisivo LAM una triste noticia en el ambiente del espectáculo al dar a conocer una separación que impactó a los televidentes que conocieron la noticia sin previo indicio de que la historia de amor podría terminar así.

Pilar-Smith.jpg

Luego de un enigmático donde dio indicios de la protagonista en la apagada historia de amor que, por el momento, no tiene retorno, confirmó la identidad tras un debate entre los panelistas que aportaron diferentes nombres durante aproximadamente 10 minutos, donde las principales pistas fueron "rubia, periodista y conductora".

"Pilar Smith está separada. Se separó de su novio por desgaste, fin del amor", confirmó Ángel durante el ciclo que conduce en América. Además, sumó cómo transita este momento la periodista: "Está muy triste me dijo hoy. Le pregunté, me dijo que sí. Yo sabía del romance cuando empezó porque trabajaba con Pilar en la radio cuando empezaron”.

Sin embargo, a pesar de la tristeza que le confirmó la periodista, De Brito afirmó que sus intenciones no reflejan sus dichos: "Leo Arias, compañero de Pilar, dice que ella tiene nuevo chongo y que fue a ver a (Martín) Bossi, su ex, hace unos días", despertando el asombro de los panelistas del programa que no sabían de este romance.