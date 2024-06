Cuál es la abultada deuda que tiene a Belén Francese muy preocupada

Luego de darse a conocer la millonaria cifra que debe Dady Brieva, se dio a conocer que la ex vedette también tiene una abultada deuda.

“El señor David Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer. Debe exactamente $9.800.000 de expensas. Desde el mes de noviembre no las paga”, declaró Yanina, dejando a sus colegas asombrados. Además, la panelista señaló que Brieva posee un departamento propio en ese mismo edificio, ubicado en el piso 17, el cual alquila a otra persona.

En medio de esta controversia, surgió el nombre de Belén, pero de un modo más enigmático, y con una significativa deuda en expensas. Durante la emisión del programa, Fernanda Iglesias mencionó que la ex vedette también debía una suma considerable de dinero y aseguró tener pruebas para confirmar esta información.

Belén Francese. Belén Francese

“Los vecinos de su edificio están enojadísimos porque debe más de un año. No vive en un edificio como el Chateau Puerto Madero (donde vive Dady Brieva)”, explicó Iglesias. Más tarde, la panelista reveló que la famosa ya no reside en ese departamento, habiéndose mudado a otra provincia junto a su marido. “Fue su departamento de siempre”, comentó.

Después de mantener un largo enigma, Fernanda Iglesias finalmente desveló el nombre de la mediática: “Bueno, como figura en la lista de los deudores, es de esta manera: María Belén Francese”. En ese momento, mostraron la boleta de la deuda de la vedette, en la cual se podía ver que Francese debía $1.100.308. “Esto es sin interés”, agregó una de las panelistas, completando así la sorprendente revelación.

Un ex de Belén Francese confirmó que hizo un trío con Andrea Rincón: “Fue…”

El conflicto desatado entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: Podemos Hablar ha tomado un giro sorprendente, ya que Martín Witty, una expareja de Francese, ha decidido compartir detalles de un supuesto trío sexual que involucra a ambas celebridades. Esta explosiva revelación arroja nueva luz sobre el altercado entre las dos artistas y levanta más suspicacia.

Andrea Rincón y Belén Franchese.jpg

Witty no dudó en hablar sobre su experiencia durante una fiesta organizada por la legendaria Moria Casán, que tuvo lugar durante una temporada de verano. Según Witty, en medio de la fiesta, la atmósfera se volvió más intensa cuando Andrea Rincón se unió al evento. El bailarín relató: "Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales".

La situación se volvió aún más confusa cuando Martín Witty, quien estaba esperando a que Belén Francese regresara, se dio cuenta de que la tercera persona involucrada era Andrea Rincón. Sorprendentemente, Witty expresó su entusiasmo por la situación y dijo: "Me encantó. Dije 'Gracias a Dios por tanto'. No se podía pedir más para esa noche".

“Yo estaba en la cama esperando que vuelve Belén y veía la figura de dos mujeres, no sabía que estaba Andrea. Yo con Belén tenía una relación, no sabría decirte si fuimos novios. A mí me pasaron cosas muy lindas con ella”, expresó.

Andrea-Rincón-PH-Exorcismo.jpg

“Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja”, agregó.

Sin embargo, la revelación de Witty sobre este episodio no concluye de manera alegre. Según él, Belén Francese se sintió incómoda y celosa de la situación, lo que llevó a un quiebre en el encuentro. Witty se encontró en medio de esta intensa situación y no sabía cómo manejarla.

Los dichos de Martín Witty pintan una imagen totalmente diferente de lo que ocurrió esa noche en comparación con las declaraciones anteriores de las dos celebridades. Belén Francese había compartido una anécdota en la que insinuaba que Andrea Rincón había intentado seducirla, desencadenando una acalorada discusión en el programa de televisión.