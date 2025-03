Cuál es la famosa que se bajó de Mujeres Argentinas antes de su debut en El Trece

Sin embargo, a pesar de que aún no inició la programación, Ludueña ya sufrió una baja según confirmó la cuenta El Ejercito de LAM en X (ex Twitter): "Martina Soto Pose renunció ayer antes de empezar con María Belén Ludueña. Puso de excusa una nueva propuesta. Era la movilera. Gráfica hecha y todo. No sabía que estaba". Si bien en el chat se detalla mencionada información no se conoce quién será el reemplazo.