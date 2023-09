Cuál es la figura que se fue de Canal 13 a menos de 2 meses de haberse sumado

FIGURA DE CANAL 13.jpg Silvia Fernández Barrio es la figura de canal 13 que se fue a dos meses de haber empezado.

"Primera baja en #BienDeMañana, el ciclo de Fabián Doman. Silvia Fernández Barrio argumentó viajes laborales y mañana (por el pasado viernes) será su último día", había anticipado el periodista Agustín Rey en su cuenta de Twitter, al dar a conocer la noticia. Todavía no se conocen precisiones sobre cómo se acomodará el panel ante esta baja.

Al ser consultada respecto a los rumores de finalización del programa, Fernández Barrio había sido categórica: “Lo que me preocupa es la falta de claridad hacia las personas que trabajan. Eso sí me preocupa, porque esto no lo decidieron de un día para el otro”. Visiblemente molesta, la periodista agregó: “Y si no es verdad, si el programa va a seguir, que le den a la gente la seguridad de que van a seguir trabajando. Creo que es lo justo”.

Para no dejar margen de dudas, Silvia reveló que “les pregunté ‘chicos, ¿qué hay de cierto?’. ‘No sabemos nada?... Bueno, nadie sabe nada”. Y cuando le preguntaron si había hablado sobre el tema con Doman, su respuesta fue: “Lo hablé con Fabián y me dijo…”, rematando la frase con el típico gesto de “no tengo la menor idea”.