Cuál fue el doloroso momento que marcó la vida de Mario Massaccesi

El conductor también se abrió sobre los límites que pone al compartir los detalles más dolorosos de su pasado. “No cuento lo que me pasó en mi infancia porque los detalles son muy horrorosos y porque creo que mi misión como adulto es cuidar al niño que fui, protegerlo y no exponerlo con detalles de lo que padeció. Y ese limite lo tengo muy claro, por lo menos hasta ahora”, explicó.

“De todas maneras, lo he contado alguna vez, por ejemplo cuando voy a las cárceles a dar charlas, porque es un lugar en el que se necesita impacto y reacción para que los presos no vuelvan a cometer delitos, y para que puedan evidenciar que a partir de una situación horrible se puede salir a una vida mucho mejor. Tenía ocho años cuando me sucedió lo que me sucedió y quiero proteger a ese niño, apapacharlo y mimarlo, sanarlo, y lo hago de la manera que puedo”, agregó.

La historia familiar de Massaccesi tomó un giro inesperado cuando, en el año 2009, decidió indagar en su pasado después de recibir correos electrónicos de su tía Perla, quien más tarde resultaría ser su hermana Marcela.

Mario Massaccesi 2.jpg Mario Massaccesi

Mario Massaccesi habló sobre su familia

“En el 2009, mi tía Perla, que en realidad es mi hermana Marcela, me escribió varios mails provocadores, preguntándome por qué no indagaba en la historia familiar ya que tenía esta habilidad para preguntar sobre vidas ajenas. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando porque nunca me imaginé esta trama”, agregó.

“Entonces fui a visitarla a Niza, Francia, donde vive desde hace muchos años, y no me quiso recibir porque dijo que el tiempo del que yo disponía, que era un día, no era el que ella necesitaba para hablar conmigo. Con lo cual la intriga fue más grande. Nunca nos vimos porque yo tenía un tiempo acotado y seguía por otros lugares”, sumó Mario Massaccesi.

“Cuando volví a la Argentina hablé con mi hermana Mónica y le dije que me resultaba raro no haber podido verla, porque por un lado me provocaba a hacer algo y cuando me tuve cerca no me recibió. Entonces mi hermana, que sabía la historia, me la contó”, compartió Mario Massaccesi.