Cuál fue el error que Araceli González cometió al organizar el cumple de su hija Flor Torrente

Mientras organizaba los preparativos del festejo, la actriz cometió un insólito error que no dudó en confesarle a sus más fieles seguidores en redes sociales: “Me pasó algo muy raro, hice inflar un globo y, como soy muy atolondrada, cada vez me parezco más a mi mamá. Entonces, me fui a hacer otra cosa. De golpe llego y veo ‘37′. Y digo, no, mi hija no cumple 37. Me tuve que poner a hacer la cuenta. Estoy muy mal, pero vamos bien”, relató entre risas a través de sus historias de Instagram.