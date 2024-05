Cuál fue el primer trabajo de Duki

Duki comentó que en un momento todo cambió dentro de su trabajo y le comenzaron a monitorear las llamadas, debido a un conflicto que tuvo con un deudor: “Con uno me peleé y le dije de todo”. Como contexto, Duki explicó que se peleó con un deudor que se acaba de comprar un auto, pero debía dinero en el colegio de su hijo.

El deudor se enojó, y Duki contó que le dio una descripción física suya y le dio su horario de salida para que lo vaya a buscar al trabajo. “Te espero y te rompo todo”, expresó el cantante. Luego, sumó otra anécdota dentro de ese trabajo: “Un día me tocó llamar a una mina que me dijo que había tenido un incendio y perdió todo. Y yo tenía una culpa porque me decían: ‘te está mintiendo, tenés que presionarla”. Duki finalizó el tema diciendo que trabajó por tres meses en el call center y que fueron los peores tres meses de su vida.

El hijo de José María Muscari conoció en persona a Duki y Emilia

“La emoción de Lucio y su madrina viendo a su ídolo máximo Duki”, comentó José María Muscari mientras capturaba el momento en que el adolescente se maravillaba con la breve aparición del trapero junto a su pareja, con quien interpretaron arriba del escenario la canción “Como si no importara”. Y, como el último evento para que ese día se posicionara como una de las mejores en la corta vida del adolescente, su padre le consiguió la oportunidad de conocer a su máximo ídolo después del show multitudinario.

Sonriente ante la cámara, Lucio se mostró junto al cantante, quien se tomó el tiempo de posar ante el lente. “Felicidad extrema”, escribió el productor teatral. “El sueño de mi hijo era conocer al gran Duki y hoy, gracias a Matías Napp, el sueño fue real”, escribió brevemente mientras le agradecía al conocido coreógrafo por otorgarle la oportunidad a su hijo de experimentar ese momento, a lo cual explicó que su cara de felicidad le daba “años de vida”.

Cabe mencionar que si bien el menor está hace poco tiempo bajo el ala de Muscari, lo cierto es que no ha parado de darle felicidad a él y a toda su familia. En especial luego de que se le otorgara la adopción plena de Lucio a mediados de marzo de este año. “Aliento a toda persona que desea adoptar a aventurarse a construir su nueva familia y buscar su propia felicidad”, expresó a través de las redes sociales luego de sumar definitivamente al muchacho de 15 años.

“Adoptar, elegirse y vibrar amor es trabajo , responsabilidad y una ardua tarea cotidiana repleta de momentos felices , emocionantes y también ambivalentes, vale la pena. Les deseo lo mejor porque toda la buena vibra que sentí de ustedes a cada paso nos llegó”, completó en el posteo que le informaba a sus seguidores la adopción plena de Lucio.