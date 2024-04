Cuál fue el regalo que le hizo Matías Martin a Nancy Dupláa tras su entrevista en la radio

Luca Martin-Matías Martin-Nancy Dupláa.webp Nancy Dupláa y Matías Martin se separaron en el 2001.

Qué regalo le hizo Matías Martin a Nancy Dupláa tras la entrevista

“Ay, como que nos dio vergüenza”, exclamó Nancy Duplá tras la especial bienvenida de su ex y el periodista reconoció que en primer lugar le pareció buena idea, pero que después se arrepintió. “Desde que me lo propusieron y me lo dijeron pensé: ‘Me parece bueno y más con Luca, que además está en la tele’. Pero hoy me levanté y dije: 'Mmm, ¿para qué?’”, se consultó Matías Martin.

Tras la entrevista en la que participó el hijo de ambos, el conductor le dedicó unas palabras a su ex con una foto que se sacaron en medio de la reunión familiar en la radio. ”Lo que pasó hoy al aire me llenó el corazón. El orgullo de tener conmigo a ese pibe tan lleno de luz y cerebro. La madre que le tocó”, expresó el periodista en su cuenta de Instagram.

el posteo de matias martin.png El posteo que Matías Martin le dedicó a Nancy Dupláa.

“Mirarnos a los ojos y saber que no nos debemos nada. Nos queremos, nos respetamos, nos aceptamos. Nos deseamos lo mejor unos a otros. Se siente y creo que se nota. Gracias por esto Nancy Dupláa y Luca”, cerró Matías en su posteo.