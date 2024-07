Cuál fue el robo que le marcó la vida a Rodrigo Lussich

El conductor continuó: "En ese momento, yo estaba loco por Pablito Ruiz. Tenía un tema que decía: 'Yo te amo de manera especial'. Era un temazo. Bueno, el cassette de Pablito estaba en venta y yo no tenía un centavo. Cuando iba a tomar el colectivo veía que el cassette me miraba desde la disquería".

La tentación de poseer el cassette de su ídolo fue demasiado fuerte para el joven Lussich. "Y bueno, tenía la plata de la recaudación del buffet, que era para ir a renovar la mercadería para seguir vendiendo. Pero el cassette de Pablito me seguía llamando. Y bueno, cedí. Yo me acuerdo que tenía que comprar una caja de alfajores en el mayorista. Pasaban los días y ya me empezaron a preguntar por los alfajores y terminé diciendo que me habían robado", concluyó con picardía.

Lussich 1.jpg Rodrigo Lussich

Qué dijo Pablito Ruiz cuando se enteró

Esta confesión, aunque embarazosa, no tardó en llegar a oídos del propio Pablito Ruiz, quien actualmente se encuentra en México. Enterado de la anécdota, el cantante no dudó en expresar su simpatía por Lussich. "¡Qué divino!", exclamó Ruiz al ser consultado por Ciudad Magazine. Además, elogió a Rodrigo: "Me cae re bien". En un gesto generoso y comprensivo, Pablito Ruiz envió un mensaje a Lussich: "No vuelvas a robar que te voy a cantar en vivo si querés".

La respuesta de Pablito Ruiz fue recibida con gran alegría por los seguidores de ambos artistas, quienes destacaron la buena onda y la empatía del cantante hacia la travesura juvenil de Lussich. Esta historia, que inicialmente parecía ser una simple anécdota del pasado, se transformó en un cálido intercambio entre dos figuras del espectáculo, evidenciando cómo los ídolos pueden impactar la vida de sus seguidores de maneras inesperadas.