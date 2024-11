Cuál fue la censura que Lali Espósito le puso a su canción Fanático, dedicada a Milei

Fanático Backstage.mp4

Paulina Cocina se la jugó en el programa del novio de Lali Espósito y en las redes no la perdonaron

Paulina Cocina, una de las influencers gastronómicas más populares de Argentina, desató una verdadera tormenta en redes sociales con sus comentarios sobre la chocotorta, uno de los postres más queridos en el país. Durante su participación en el programa de Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, Paulina sorprendió a sus seguidores con su crítica hacia este clásico de las mesas argentinas, generando una fuerte polémica entre sus fanáticos y amantes del postre de galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema.

El intercambio comenzó cuando el novio de Lali Espósito le pidió que elija entre dos opciones culinarias: “¿Ceviche o chocotorta?”, a lo que Paulina respondió sin vacilar: “Chocotorta es la última en esta lista”. Ante la sorpresa del conductor, quien intentó entender su rechazo, la influencer se explayó: “No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas. Chicos, por favor, cocinemos”, comentó. Agregó que, aunque las galletitas no le desagradan, su incomodidad radica en que este sencillo postre se haya convertido en un ícono de la gastronomía argentina.

Paulina Cocina explotó contra la Chocotorta

La influencer no dudó en expresar que, si bien en su página web se puede encontrar la receta de la chocotorta, ella nunca la preparó personalmente. “Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO. Pero no la hice yo. No me la banco”, comentó sin filtro. La reacción en el estudio fue inmediata, y Pedro, con su característico humor, aprovechó para bromear diciendo: “Teníamos un PNT de Chocolinas ahora”, refiriéndose a una publicidad del principal ingrediente del postre. Sin embargo, Paulina aclaró: “No tengo ningún problema con Chocolinas. Me encantan. Pero no es contra la chocolina, porque es una galleta”.

Paulina Cocina.jpg Paulina Cocina

La conversación encendió las redes sociales, donde los seguidores de Paulina y amantes de la chocotorta rápidamente tomaron partido. Las opiniones estuvieron divididas: algunos aplaudieron la honestidad de la influencer, mientras otros defendieron con vehemencia el clásico postre. Comentarios como “Es la torta perfecta para principiantes”, “Es fácil de preparar y en verano es mejor que un bizcochuelo porque no necesitas encender el horno” y “Qué ortiva hay que ser para no disfrutarla” inundaron las publicaciones en Twitter e Instagram, en donde el hashtag #Chocotorta se convirtió en tendencia.

Qué dice la web de Paulina Cocina sobre la Chocotorta

A pesar de la controversia, en su sitio web, Paulina Cocina presenta la receta de la chocotorta con un tono que la describe como “el postre salvador, ese que siempre te saca de apuros”. En la entrada, afirma: “¿Tenés una reunión y no sabés qué llevar? La receta de chocotorta te saca de apuros, vienen tus amigos a tu casa y acabás de llegar del trabajo agotadísimo y ¿no sabés qué hacer? Chocotorta”. Irónicamente, este mensaje contrasta con su opinión pública, revelando la aparente contradicción que tiene la influencer hacia el postre.