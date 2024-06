Cuál fue la famosa que le quiso robar el marido a Patricia Sosa

“Yo no sabía que Oscar estaba pateando el tablero, rompiendo rankings, parece que este año sale como el hombre más sexy en la revista People en Estados Unidos porque parece que le golpean la puerta en el camarín, le abre y le dicen ‘Oscar, vos me calentás’. A mí me parece una falta de respeto”, le comentó el conductor de Noche al Dente con humor.

Quién es la mujer que intentó conquistar al marido de Patricia Sosa

“Es verdad. ¿Cómo te voy a decir quién fue? No, no”, lanzó Patricia, decidida a no dar el nombre de la persona en cuestión. “Lo que pasa es que se murió de vergüenza. Doy fe, no hizo nada, pero eso es verdad”, amplió la cantante sobre lo sucedido con una mujer en el camarín de Mediavilla.

“La verdad que me cae horrible, me cae espantoso porque conozco a la persona que le dijo eso. La verdad no me gusta”, se soltó la artista, que agregó sobre la mujer en cuestión: “Sinvergüenza, desfachatada, maleducada”. A pesar de mantenerse sin decir el nombre, empezó a dar más detalles: “Contemporánea, más joven que yo”.

“¿Se lo dijo en serio?”, quiso saber Dente. “Por supuesto que se lo dijo en serio. No te lo voy a decir nunca”, le expresó y reveló la profesión de la mujer que le hizo la confesión hot a Mediavilla en aquella oportunidad: “Colega de la música”. “Voy a mandar a Ventura a investigar”, lanzó Fernando muy emocionado por saber de quién se trata.

La verdad detrás de la pelea de Patricia Sosa y Valeria Lynch

Patricia Sosa y Valeria Lynch fueron grandes amigas durante muchos años, forjaron una amistad entrañable que luego no pudieron sostener. Ninguna supo exactamente cuál fue el quiebre de la relación, porque fueron un cúmulo de eventos negativos, pero lo cierto es que, desde allí, nunca volvió a ser la misma y tres años después ambas artistas siguen alejadas sin encontrar la reconciliación.

Ahora, a varios años, Sosa estuvo como invitada en Socios del Espectáculo donde habló de todo, y obviamente no esquivó el tema de su enemistad con Lynch, de la cual justamente hace poco se conoció una polémica porque habría echado de su casa a Tias, su hija del corazón a quien crio prácticamente.

Según algunos una de las razones por el enfrentamiento nació por la disputa de una y la otra por aceptar la inclusión de la cantante de cumbia Karina la Princesita en un show de grandes cantantes argentinas.

En primer lugar, le consultaron acerca de aquella vez que Valeria no quiso que Karina la Princesita cantara con ellas en el Colón, actitud que a ella le molestó: “Mi manager recibe el llamado de la manager de Valeria, diciéndole: ‘¿Patricia va a cantar si canta la Princesita?’. ‘Sí, ¿por qué? ¿qué pasa?’ le respondió. ‘Porque de este lado no hay forma’”.