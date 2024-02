Cuántas veces se casó Fito Páez y cuáles fueron sus parejas más famosas

Fito Páez es uno de los grandes artistas que se presentará en la Fiesta de la Confluencia 2024 durante el fin de semana largo de Carnaval. El cantante desembarcará en el predio de la Isla 132 con las mejores canciones de su repertorio y compartirá escenario con una de sus ex.

Las parejas que tuvo Fito Páez

Fito Páez tuvo cinco parejas conocidas, algunas de ellas están vinculadas con el mundo artístico. El cantante siempre hizo canciones sobre el amor y varias de ellas están dedicadas a las mujeres que ocuparon su corazón.

Fabiana Cantilo, que se presentará en la Fiesta de la Confluencia el mismo día que Fito, fue uno de los amores más recordados por el artista. Los dos eran muy famosos en la década de 1980 y tuvieron una apasionada relación, que terminó en 1990, que fue inspiración de varias de sus canciones, como “Brillante sobre el mic”.

fito fabiana.jpg

Tras su separación, el cantante quedó impresionado al conocer a Cecilia Roth en Uruguay en 1991. En ese momento, la actriz era una mujer casada, pero ocho meses después, se divorció y comenzó una historia de amor con el cantante.

Fito decidió dar un gran paso en su vida al casarse y lo hizo bajo un total hermetismo, donde dio aviso a algunos conocidos con los que se presentó en el registro civil. Junto con Cecilia adoptaron a su hijo en 1999, al que llamaron Martín.

Su relación comenzaría a presentar problemas en 2001 y se divorció de ella, poco después. La relación con la actriz también se transformó en algunos de sus temas más lindos como “Un vestido y un amor”.

En 2002, Fito comenzó un vínculo amoroso con Romina Ricci, con quien tuvo a su segunda hija, a la que llamó Margarita, nombre con el que homenajeó a su mamá. La relación con la actriz duró menos que con sus anteriores parejas y llegó a su fin en 2005.

Por muy poco tiempo, el cantante tuvo un noviazgo con Julia Mengolini, durante 2012 y 2013, que no terminó de la mejor manera. Fito mantuvo una relación muy amistosa con todas sus ex, pero no fue lo que sucedió con la periodista.

Desde el 2014, Páez está en pareja con Eugenia Kolodziej, quien se convirtió en la protagonista del videoclip “Tu vida, mi vida”. Según se supo en su momento, el cantante conoció a la joven por Facebook, luego de ver un comentario de ella en un posteo y el artista quiso conocerla en persona. La última aparición pública de la pareja fue días atrás, cuando acompañó a Fito en la alfombra roja de los Grammy.