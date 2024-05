Dalma Maradona mostró cómo le quedó la cara tras accidentarse

“Patinar sale mal”, escribió la actriz en la postal donde vemos que se lastimó la nariz y el labio. Más allá de las heridas, llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que la caída no pasó a mayores. “Estoy bien”, escribió acompañando el mensaje con un emoji llorando de la risa.

image.png El posteó de Dalma Maradona.

Por otro lado, Dalma reveló cuál fue la mejor herencia que le dejó su papá. Invitada a Industria nacional (Gelatina), la actriz habló de todo sin filtros y sorprendió con algunas anécdotas desconocidas. “Algo que logró trasladarte tu viejo es el amor por Boca”, destacó Pedro Rosemblat. “Sí, soy una enferma”, admitió ella, para luego contar que sigue yendo al palco, pero que se dio cuenta de que con dos nenas chiquitas, Roma y Azul, es muy complicado.

“Azul hizo como un paréntesis en mi vida. Una vez la lleve y fue un caos, fui con la sillita del auto, fue cualquier cosa. Y ahí me di cuenta de que capaz una nena de seis meses no tiene que ir a la cancha”, lanzó a pura ironía. Y recordó: “De hecho, para mí era planazo ‘mis hijas a la cancha’ y se descontroló todo. No pude ni ver el partido, era como ‘que alguien agarre a estas dos criaturas porque estoy en otra’”.

A modo de cierre, reveló: “Pero siempre fui muy de Boca. Entonces fue ‘bueno, ok, con las nenas no se puede ir a la cancha’, miro todos los partidos y todo. Viajó mi marido con Benjamín a Brasil. Lo vivimos muy así... somos muy de Boca y para mí fue la mejor herencia que me dejó”.

La grave acusación de Dalma Maradona contra los abogados de Diego Maradona

Cada vez falta menos para que inicie el juicio que buscará esclarecer los hechos en torno a la muerte de Diego Maradona. Los fiscales que llevan adelante la acusación contra ocho profesionales de la salud le pidieron al Tribunal que desestime el último informe médico que se conoció el lunes pasado. En ese sentido, Dalma Maradona rompió el silencio.

La mayor de las hijas del Diez respondió las consultas de un movilero de Socios del Espectáculo con respectos a los pedidos de una nueva autopsia al cuerpo del recordado ídolo y qué se trataba ese giro en la causa que incluía pericias médicas que podían beneficiar a un par de profesionales acusados. "Ni idea, un invento de gente que tiene ganas de decir cualquier cosa", empezó diciendo.

"Esto es mentira porque es imposible que haya una nueva autopsia o nuevas pericias de una cosa que pasó hace tres años", se encargó de aclarar Dalma. Luego explico que Fernando Burlando, su abogado, le dijo que "no saliera a responder que se trata de gente que intenta embarrar la cancha y desviar la discusión de fondo".

"Todo el manejo que hizo esta organización está a la vista. Los audios, chats. Estos médicos, psiquiatras y psicólogos siguen ejerciendo cómo si nada haya pasado. Entiendo que es porque ellos pueden seguir trabajando hasta que no tengan una condena. Pero yo le digo a la gente que salga de ahí", reflexionó acerca del presente de los acusados a un mes de que inicie el juicio por la muerte de Diego Maradona.