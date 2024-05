Darío de Gran Hermano se desahogó con su hijo y reveló a quién no se banca dentro de la casa

Lejos de calmar las cosas, la entrada de los amigos y familiares de los participantes agitó aún más las cosas en la casa de Gran Hermano , y bien parece ser el caso para Darío, que desde que entró su hijo a la casa se ha mostrado muy cerca de él. En las últimas horas, el participante habló a solas con él y le contó las actitudes que ve en sus compañeros y que él no soporta más.

“Me molesta que hay algunos participados sobredimensionados y como algunos con poco hablan del contenido… hay participantes que, por ejemplo, lavan una vez los platos en la semana y después dicen ‘No, porque yo lo lavé ayer y estoy lavando’, ‘Que yo no, porque hice esto’, ‘Yo como solamente este cachito de cosas y están comiéndose el doble de porción de lo que’, son participantes que dicen una cosa y hacen otra totalmente lo contrario”, empezó a contar Darío ante la atenta escucha de su hijo.

“Se dan cuenta que hacen algo que no está bueno y lo utilizan diciendo lo contrario, y se que la gente por ahí la gente le chupa un huevo y limpias, si cocinas y qué sé yo, pero hay participantes que si la gente estuviera acá las 24 horas mirando sabes como lo vuelan, o hay otros participantes que no hacen un choto directamente en relación a los que hacen”, agregó el participante de Gran Hermano.

“Puede ser, igual también la gente no es boluda”, le respondió Pancho, su hijo. “No es lo que yo pienso”, aclaró rápidamente, pero luego agregó: “Pero siguen estando”.”Cuando sientas necesario decir eso está bueno también, decilo cuando las papas quemen obviamente, no cuando estén bien”, le aconsejó su hijo.

“Lo que pasa es que para algunos esto es una competencia de convivencia y en la convivencia, para que sea posible, hay cosas que son básicas y eso se abusan de que otros lo hacen”, insistió Darío.

Dario 1.jpg Pancho, el hijo de Darío, entró a la casa de Gran Hermano

El consejo de Pancho a su papá

“Si vos te das cuenta de eso eso es una carta que vos tenés y al decirse lo que vos sientas que están haciendo eso, la gente por ahí lo empieza a observar más y se da cuenta de lo que vos estás diciendo… pero vos lo tenés que decir”, opinó Francisco. “Hay algunos que siento que le estamos haciendo la competencia más fácil”, cerró Darío aún indignado.

La realidad es que de la entrada de su hijo, Darío está más preocupado que nunca de sus compañeros, especialmente de Furia, quien parece haberle echado el ojo rápidamente, algo que a él no le gustó para nada.

Embed

Darío preocupado por la atención que Furia puso en su hijo

“¿Viste cómo es con Furia, Pancho?. Todo lo mismo que hizo con Mauro. No sabés si te apuntó o qué sé yo. Pasado mañana te puede estar gritando”, le arrancó diciendo el padre a su hijo, preocupado de los supuestos intentos de Furia de conquistarlo dentro de la casa de Gran Hermano: “Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado. ¿Qué hizo? Te agarró y te sentó al lado. Así juega ella porque no se le acercan. Entonces te usa. No sabes si es buena onda o si te está usando”.

“Es para evitarte un mal momento. Nada más. Entonces tampoco le des lugar gratuitamente acercándote vos, ¿me entendés? Solo si ella te habla. Porque juega 24/7. La hija de p...está todo el día jugando. Nada de tintura, Nada de nada”, cerró.