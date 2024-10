De Disney al Caribe: las fotos de Jimena Barón y su familia

image.png Las fotos de Jimena Barón.

La artista se lució bajo los rayos del sol con una jugada microbikini negra combinada con rosa y posó de espaldas a la cámara, apoyada en una palmera.

El lujoso viaje familiar de Jimena Barón por el Caribe

Jimena Barón viajó junto a su familia a Orlando días atrás y se vio sorprendida por el paso del huracán Milton. Pese al temor, la cantante le contó a sus seguidores en redes que el lugar donde estaban no sufrió grandes daños.

A su vez, en su perfil compartió una especial reflexión sobre su estadía: "Me pongo primera en el carrete porque jamás hice un viaje así siendo capitana de mi familia con tantos kilómetros incluidos y tanta organización. Me daba miedo la verdad, era un gran desafío para mí. Nosotros somos una familia intensa (los que me conocen sabrán) y este viaje no podía traer acontecimientos que no estén a la altura".

"Montañas rusas picantes que Momo finalmente se atrevió junto a su abuela de 64 años. Es la primera vez que yo estando en una montaña rusa me giro en medio de los revolcones a ver la cara de mi vieja. Impagable. Todo venía perfecto, la energía desbordaba, entendí mi genética a la perfección. HURACÁN. PASA ARRIBA DE ORLANDO. ESTAMOS EN ORLANDO. Compramos aguas y sardinas, papel higiénico y velas (ya confinados nos damos cuenta que no tenemos fuego y en estados unidos todo es eléctrico) yo capitana de la familia tenía que transmitir calma. 'CHE, NO VA A PASARNOS NADA”, dije, ¿y yo que sabía de huracanes?", cerró, visiblemente emocionada por la experiencia familiar que vivió.