De qué acusa Evangelina Anderson a Boca en medio de su separación con Martín Demichelis

Cuando fue la primera vez que surgieron rumores de crisis entre Evangelina Anderson y Demichelis

La esposa de Demichelis no solo desmintió la separación, sino que señaló una conexión evidente con el ámbito futbolístico. "La primera vez fue el año pasado y nadie le dio bolilla porque evidentemente no era real. Ganó River. La segunda vez que jugaron dijeron lo mismo y ganó River. Espero que nos traiga suerte", expresó Anderson, refiriéndose al próximo Superclásico programado para el 25 de febrero.

Evangelina 2.jpg Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson, reconocida figura mediática, no solo defendió su relación sino que también dejó claro que estos rumores parecen estar vinculados a eventos deportivos. En una reciente entrevista con Catalina Dlugi por La Once Diez, la modelo insistió en la solidez de su matrimonio y en la importancia de no dejarse llevar por las especulaciones mediáticas. "Nosotros estamos bien, y eso es lo único que importa", concluyó Anderson.