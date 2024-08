Desesperado: qué le confesó Furia a Tinelli sobre su futuro en la TV

La ex participante viene generando varios polémicas, sin embargo, Marcelo Tinelli la quiere para uno de sus programas.

Juliana "Furia" Scaglione, la ex participante de Gran Hermano que se ganó la atención del público por su personalidad explosiva, ha decidido dar un giro radical en su carrera, alejándose por completo de la televisión. Así lo reveló Ángel de Brito en su programa LAM (América TV), donde detalló una conversación que Scaglione mantuvo recientemente con Marcelo Tinelli, el emblemático conductor de la televisión argentina.

Según De Brito, Tinelli se cruzó con Juliana en un evento la semana pasada y aprovechó la oportunidad para proponerle formar parte del elenco de Cantando, uno de los formatos que el conductor ha liderado con éxito en el pasado. "Marcelo Tinelli se encontró con Furia la semana pasada en un evento. Le dijo '¿te gustaría estar en el Cantando?'", contó De Brito al aire. Sin embargo, la respuesta de la ex participante de Gran Hermano sorprendió a todos: "Furia le dijo 'no, gracias, pero no voy a hacer más televisión'".